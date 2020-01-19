BM Genel Sekreteri Guterres: Taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu

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Karne sevinci

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen için dün tatil zili çaldı. Miniklerin karne heyecanına ortak olan Bakan Ziya Selçuk, ara tatillerin bir nefeslenme, zihin tazeleme ve çocukların okul dışındaki hayatı tanımaları için bir fırsat olduğunu vurguladı. İkinci yarıyıl 3 Şubat Pazartesi başlayacak.