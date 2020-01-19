Dünya BM Genel Sekreteri Guterres Taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu
AVRUPA

BM Genel Sekreteri Guterres: Taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla düzenlenen konferans sona erdi. Zirve sonrası basın toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik. Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Berlin'de düzenlenen Libya zirvesi sona erdi.
Berlin'de düzenlenen Libya zirvesi sona erdi.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferans sona erdi.

Konferans 4 saatten fazla sürdü

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferans sırasında ayrı bir odada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.

Zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

  • "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu.
  • Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık.
  • 5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi."

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamalarından öne çıkanlar:

  • "Bütün taraflar silahlı çatışmaya müdahale etmeme ve Libya'nın iç işlerine karışmama taahhüdünü verdi. Silahlar susmalı, askeri çatışmalar son bulmalı. Tüm aktörlerden bunları bekliyoruz.
  • Libya krizinin barışçıl bir şekilde sonlanmasını istiyoruz.
  • Ekonomik düzenin tesis edilmesi için yol haritası çizilecek.
  • Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik.
  • Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu."

Basın toplantısının ardından Libya Konferansı Bildirgesi yayınlandı.

Bildirgede şu ifadeler yer aldı:

  • "Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz.
  • Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için BM'ye çağrıda bulunuyoruz.

  • Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasını destekliyoruz.

    Libya'da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş sürecini sonlandırmaları için çağrı yapıyoruz.

  • Ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz.

    BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz."
Libya Konferansı Bildirgesi

Libya Konferansı Bildirgesi

"BM himayesinde Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz."
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