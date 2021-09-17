Dünya BM Genel Sekreteri Guterres uyardı Dünya 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda
AVRUPA

BM Genel Sekreteri Guterres uyardı: Dünya 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
BM Genel Sekreteri Guterres uyardı: Dünya 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda
Antonio Guterres

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, yeni raporunda dünyanın Paris İklim Anlaşması'nda yer alan küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefini karşılamaktan çok uzakta olduğunu ve sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 16 artış göstereceğini duyurdu.

Guterres, raporun açıklanmasının ardından yaptığı açıklama, "dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısı yaptı.

Paris İklim Anlaşması'ndaki küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması hedefinin karşılanamamasının çok sayıda can kaybına neden olacağına dikkati çeken Guterres, "Bu hedefe ulaşacak araçlara sahibiz ama zamanımız hızla tükeniyor." değerlendirmesinde bulundu.

G20 ülkelerinin küresel sera gazı emisyonların yüzde 80'inden sorumlu olduğuna dikkati çeken Guterres, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 45 kesintiye gidilmesi gerektiğini belirtti.

BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde karbon emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.

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