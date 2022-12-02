Dünya BM Genel Sekreteri Guterresten Afrika için barış çağrısı
AVRUPA

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Afrika için barış çağrısı

Guterres, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da altıncısı düzenlenen Afrika Birliği-Birleşmiş Milletler (AfB-BM) Yıllık Konferansının ardından basına açıklama yaptı. Guterres, Afrika kıtası için barış çağrısı yaparak, "Bugün kurumlarımızın kıta genelinde barışı sağlamak için nasıl çalıştıklarını konuştuk. Afrika barışı hak ediyor ve ona ihtiyacı var" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
BM Genel Sekreteri Guterresten Afrika için barış çağrısı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

Guterres, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da altıncısı düzenlenen Afrika Birliği-Birleşmiş Milletler (AfB-BM) Yıllık Konferansının ardından basına açıklama yaptı.

Guterres, Afrika kıtası için barış çağrısı yaparak, "Bugün kurumlarımızın kıta genelinde barışı sağlamak için nasıl çalıştıklarını konuştuk. Afrika barışı hak ediyor ve ona ihtiyacı var" dedi.

BM Genel Sekreteri, barışın her zaman gerekli fakat onu sağlamanın kolay olmadığını sözlerine ekledi.

Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve AfB Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile de bir araya geldi.

Konferansta, Afrika'da insan hakları, iklim değişikliği, güvenlik ve kalkınma gibi konular konuşuldu.

BM'den iklim krizi çağrısı
DÜNYA
BM'den iklim krizi çağrısı
13 bin kayıp var

13 bin kayıp var

​Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk: Devlet sırrını açıkladı.
Sahne Ronaldonun

Sahne Ronaldo'nun

​Dünya Kupası'nda günün programı.
MİTten nokta operasyon

PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi.

​Sokak köpeklerini kısırlaştırmak için dev bütçe.

Elazığ'da hareketli anlar: Ateş açılarak durduruldu.

Yarı çıplak halde geri itilen göçmen donarak can verdi.

​Ağrı-Patnos arasındaki mesafe 1 saatten 35 dakikaya indi.

​Yağış listesinde İstanbul dahil çok sayıda il var.

​Sadaka-i cariyeyi Peygamber'imizden öğrenelim.
Üç gemiyi<br>derhal geri çek

Üç gemiyi
derhal geri çek

​Kuveyt ile Irak arasında tansiyon yükseldi.

​Konferans ücreti 50 bin dolar.

​Zehir tacirlerine koçbaşıyla gece operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.