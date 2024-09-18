BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İsrail ön saldırıda' çıkışı: Ciddi bir risk var

Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Guterres, Geleceğin Zirvesi ve BM Genel Kurul haftası öncesinde New York'taki gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması olayının ciddiyetini vurgulayan Guterres,
özellikle olayın gerçekleşme şeklinin endişe verici olduğunu ifade etti.
"Olaylar çok hızlı bir şekilde yayılabilir"
"Olaylar çok hızlı bir şekilde yayılabilir"
Guterres, olayın ardından Lübnan'da durumun çok hızlı bir şekilde yayılma riski bulunduğunu belirterek,
"Bunu engellemek için tüm çabanın gösterilmesi gerekiyor."
dedi.
"İsrail ön hazırlıkta" çıkışı
"İsrail ön hazırlıkta" çıkışı
İsrail'in Hizbullah iletişim araçlarını patlatmasının
kapsamlı bir harekat öncesi ön saldırı olabileceğini
belirten Guterres,
"Tüm taraflara gerginliğin daha fazla yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyorum."
şeklinde konuştu.
"Çatışmalara son verilmeli"
"Çatışmalara son verilmeli"
Guterres, yaptığı yazılı açıklamada ise
"Tüm taraflara gerginliğin daha fazla yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyorum."
ifadelerine yer verdi.
Guterres, tarafların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına saygı duymalarını talep ederek, istikrarın sağlanması için çatışmalara son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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1 saat önce