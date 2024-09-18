|
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İsrail ön saldırıda' çıkışı: Ciddi bir risk var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terör devleti İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, olayların çok hızlı bir şekilde yayılma riski olduğunu vurguladı. İsrail'in Hizbullah iletişim araçlarını patlatmasının kapsamlı bir harekat öncesi ön saldırı olabileceğini belirten Guterres, "Tüm taraflara gerginliğin daha fazla yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyorum." dedi.

Hüseyin Berk
19:23 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:31 - 18/09/2024 Çarşamba
Antonio Guterres
Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Guterres, Geleceğin Zirvesi ve BM Genel Kurul haftası öncesinde New York'taki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması olayının ciddiyetini vurgulayan Guterres,
özellikle olayın gerçekleşme şeklinin endişe verici olduğunu ifade etti.

"Olaylar çok hızlı bir şekilde yayılabilir"

Guterres, olayın ardından Lübnan'da durumun çok hızlı bir şekilde yayılma riski bulunduğunu belirterek,
"Bunu engellemek için tüm çabanın gösterilmesi gerekiyor."
dedi.

"İsrail ön hazırlıkta" çıkışı

İsrail'in Hizbullah iletişim araçlarını patlatmasının
kapsamlı bir harekat öncesi ön saldırı olabileceğini
belirten Guterres,
"Tüm taraflara gerginliğin daha fazla yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyorum."
şeklinde konuştu.

"Çatışmalara son verilmeli"

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada ise
"Tüm taraflara gerginliğin daha fazla yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyorum."
ifadelerine yer verdi.

Guterres, tarafların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına saygı duymalarını talep ederek, istikrarın sağlanması için çatışmalara son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.




#Antonio Guterres
#Birleşmiş Milletler
#İsrail
#Lübnan
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Ağrı sosyal konutlar tamamlandı: TOKİ Suçatağı 2+1 ve 3+1 konutların teslim tarihleri belli oldu