BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İsrail ön saldırıda' çıkışı: Ciddi bir risk var

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 348 gündür saldırılarını sürdürüyor. Hamas'ı bahane ederek sivillerin sığındığı mülteci kamplarını ve okulları hedef almaktan çekinmeyen işgalci İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yeni bir katliam yaptı. İbnü'l-Heysem Okulu'nu bombalayan işgalciler, aralarında çocukların da olduğu Filistinlileri katletti, saldırı sonrası yaralanan çok sayıda sivil kısıtlı imkanlarla çevredeki hastanelere nakledildi. Saldırının hemen ardından kaydedilen görüntülerde kadın ve çocukların korku ve panikle kaçıştığı anlar kameralara yansıdı.