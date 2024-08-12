Terör devleti İsrail, 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti.
Namaz kılanlara bomba attılar
Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.
İnsanlar yanarak, parçalanarak can verdi
Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve yandığını aktarmıştı. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği ifade edilmişti.
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in okul katliamına kınama
BM Genel Sekreteri Guterres, iki gün sonra yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haq, Guterres'in, BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının hükümlerinin uygulanmamış olmasından dolayı "üzüntü duyduğunu" belirtti.