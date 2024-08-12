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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in okul katliamına kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, terör devleti İsrail'in Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırıyı sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamayla kınadı. Guterres'in, BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının hükümlerinin uygulanmamış olmasından dolayı "üzüntü duyduğu" ifade edildi.

19:41 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:24 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Gazze'de okula düzenlenen saldırıda şehit olan Filistinliler.
Gazze'de okula düzenlenen saldırıda şehit olan Filistinliler.

Terör devleti İsrail, 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti.

Namaz kılanlara bomba attılar

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

İnsanlar yanarak, parçalanarak can verdi

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve yandığını aktarmıştı. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği ifade edilmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in okul katliamına kınama

BM Genel Sekreteri Guterres, iki gün sonra yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haq, İsrail'in, içinde sığınmacıların da bulunduğu bir okulu vurarak 100 Filistinliyi öldürmesiyle ilgili,
"Genel Sekreter (Guterres), Gazze'de kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere devam eden can kayıplarını kınıyor."
dedi.
"Gazze Şehri'ndeki El Bayan okuluna yönelik İsrail'in bir başka yıkıcı saldırısına tanık oluyoruz."
sözlerine yer veren Haq,
"Okul, Gazze'de devam eden dehşet, yerinden edilme ve acıların ortasında yüzlerce yerinden edilmiş Filistinli aileye ve çok sayıda can kaybına ev sahipliği yapıyor."
ifadelerini kullandı.

Haq, Guterres'in, BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının hükümlerinin uygulanmamış olmasından dolayı "üzüntü duyduğunu" belirtti.

Açıklamada ayrıca Genel Sekreter'in,
"saldırıda ayrımcılık, orantılılık ve önlemler de dahil, uluslararası insancıl hukukun her zaman uygulanması gerektiğinin altını çizdiği"
kaydedildi.


#Gazze
#İsrail
#Birleşmiş Milletler
#Guterres
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