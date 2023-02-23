BM Genel Sekreteri Guterres’ten Türkiye’ye övgü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

, BM Genel Kurulu Özel Acil Ukrayna Oturumunda konuştu. Guterres, Rusya’nın yaklaşık 1 yıldır süren işgal girişiminin Ukrayna’nın ötesinde de etkilere sahip olduğunu ifade etti. Guterres, "Başından beri söylediğim gibi Rusya’nın Ukrayna saldırısı çok taraflı sistemimizin temel taşlarını ve değerlerini sarsıyor" diyerek tüm BM üyelerinin bir başka devletin toprak bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına karşı kuvvet kullanma tehdidine karşı çıkması gerektiğini hatırlattı. Guterres, bu ilke çerçevesinde BM’nin tutumunun çok net olduğunu vurgulayarak tanınmış sınırları içerisinde Ukrayna’nın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını ifade etti.