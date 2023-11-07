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Dünya

BM Güvenlik Konseyi Gazze'deki durumu görüşmek için 7 Ekim'den bu yana altıncı kez toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, işgalci İsrail ile Filistin arasında devam eden mücadele kapsamında Gazze'deki son gelişmeleri ele almak amacıyla kapalı oturumda bir araya geldi.

00:34 - 7/11/2023 Salı
AA
Geçen ay BMGK'de Gazze'ye ilişkin 4 farklı karar tasarısı veto edilmişti.

Geçen ay BMGK'de Gazze'ye ilişkin 4 farklı karar tasarısı veto edilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'in talebi üzerine toplanan BMGK, 7 Ekim'den bu yana acil oturumla 6. kez bir araya gelmiş oldu.

15 üyeli BMGK'yi kapalı oturumda BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın bilgilendirmesi bekleniyor.

Oturum öncesi basına açıklamada bulunan BMGK'nin geçici üyesi olan Gabon'un BM Daimi Temsilcisi Michel Xavier Biang, Konsey'in neden anlaşma sağlayamadığına ilişkin, "Süper güçler arasındaki rekabet en temel sorunlardan biri, diğeri de fikir birliği sağlayamamak." değerlendirmesinde bulundu.

Biang, ülkesinin acilen insani ateşkes sağlanması taraftarı olduğunun altını çizdi.


Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında
Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında

Bebek katili İsrail'e bağlı terörist güçler abluka altındaki Gazze'ye yönelik havadan bombardımanlarını sürdürürken karadan da topçu atışlarıyla saldırıyor. İnsanlık dışı saldırılar 31'inci gününde de devam ediyor. 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Kentte iletişim ve internet hizmeti tamamen çökerken 2 milyon kişiden haber alınamadığı duyuruldu. İsrail'in bir aydır yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son olarak 10 bini geçti. İsrail Genelkurmay Başkanı katil Herzi Halevi ise Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını söyledi. İşte bölgede anbean yaşanan gelişmeler...

#BM
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#Gazze
#İsrail
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