BM Güvenlik Konseyi Gazze'deki durumu görüşmek için 7 Ekim'den bu yana altıncı kez toplandı

Geçen ay BMGK'de Gazze'ye ilişkin 4 farklı karar tasarısı veto edilmişti.
Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'in talebi üzerine toplanan BMGK, 7 Ekim'den bu yana acil oturumla 6. kez bir araya gelmiş oldu.
15 üyeli BMGK'yi kapalı oturumda BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın bilgilendirmesi bekleniyor.
Oturum öncesi basına açıklamada bulunan BMGK'nin geçici üyesi olan Gabon'un BM Daimi Temsilcisi Michel Xavier Biang, Konsey'in neden anlaşma sağlayamadığına ilişkin, "Süper güçler arasındaki rekabet en temel sorunlardan biri, diğeri de fikir birliği sağlayamamak." değerlendirmesinde bulundu.
Biang, ülkesinin acilen insani ateşkes sağlanması taraftarı olduğunun altını çizdi.