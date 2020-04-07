Dünya BM Güvenlik Konseyi ilk kez koronavirüsü görüşecek
AMERİKA

BM Güvenlik Konseyi ilk kez koronavirüsü görüşecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ilk kez perşembe günü yeni tip koronavirüs salgınını video konferans ile görüşecek. Diplomatik kaynaklar eleştiri ve suçlamaların odağı olma endişesi taşıyan Çin'in toplanma fikrine sıcak bakmadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (ARŞİV)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (ARŞİV)

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koronavirüs salgına karşı hiçbir adım atmamakla eleştirilen BM Güvenlik Konseyi, perşembe günü Kovid-19'u video konferans yoluyla yapacağı kapalı oturumda ele alacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in salgının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği ve 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu kriz olduğu uyarılarına rağmen, uluslararası barış ve güvenliği korumakla yükümlü BM Güvenlik Konseyi, uzun bir süre Kovid-19 konusunda adım atmadı.

  • Küresel işbirliği çağrılarına rağmen birçok konuda görüş ayrılığının yaşandığı BM Güvenlik konseyinde, salgın konusunda da anlaşmazlıklar ortaya çıktı.

ÇİN'İN TOPLANMA FİKRİNE SICAK BAKMIYOR

BMGK'nin seçilmiş geçici 10 üyesi konseyi toplantıya çağırırken, diplomatik kaynaklar eleştiri ve suçlamaların odağı olma endişesi taşıyan Çin'in toplanma fikrine sıcak bakmadığını söyledi.

ABD'NİN ÇİN VİRÜSÜ VURGUSU

Diplomatlar, salgın konusunda veto gücüne sahip ülkeler arasındaki anlaşmazlıkta ayrıca ABD'nin Kovid-19 için ''Çin virüsü'' söylemi üzerinde ısrar etmesinin etkili olduğunu ve bu nedenle Çin ve Rusya'nın başlangıçta BM Güvenlik Konseyi'nin Kovid-19'u görüşmesine itiraz ettiği ifade etti.

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