|
Dünya

BM Güvenlik Konseyi Sudan'dan çekilme kararı aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Sudan'daki misyonunu sonlandırma kararı aldı. 15 üyeli BMGK'de oylamaya sunulan tasarı, 1 "çekimser" reye karşı 14 "evet" oyu ile kabul edilirken Rusya çekimser oy kullandı. Sudan'daki misyonun 29 Şubat 2024'e kadar tüm operasyonlarını sonlandıracağı ifade edildi.

01:04 - 2/12/2023 Cumartesi
AA
Birleşmiş Milletler (BM)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu'nu (UNITAMS) sonlandırma kararı aldı.

15 üyeli BMGK'de, UNITAMS ile ilgili karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Karar tasarısı 1 "çekimser" reye karşı 14 "evet" oyu ile kabul edildi. Rusya çekimser oy kullandı.

Kararda, UNITAMS'ın 29 Şubat 2024'e kadar tüm operasyonlarını sonlandıracağı ifade edildi.

BM, Sudan hükûmetinin mektup göndererek UNITAMS'ın hemen sonlandırılmasını talep ettiğini duyurmuştu.

UNITAMS, BMGK'nin 2524 sayılı kararıyla 2020'de kurulmuştu.

Siyasi bir misyon olarak kurulan UNITAMS, Sudan'a siyasi geçiş sürecinde destek olmak için yetkilendirilmişti.

Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayını geride bırakan iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükûmetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar 7 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.







#BM
#misyon
#Sudan
#UNITAMS
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EGM SON AÇIKLAMALAR SAYFASI: 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak?