BM: İsrail Gazze'de zorla yerinden edilenlerin sığındığı okulların yüzde 69'unu vurdu

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, zorla yerinden edilen ailelerin sığındığı UNRWA'ya ait okullar da sık sık İsrail bombalarının hedefi oluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinli öldü, 85 bin 911 Filistinli yaralandı.