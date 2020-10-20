BM Kıbrıs'ta garantör ülkeleri bir araya getirmeyi planlıyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanan Ersin Tatar oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar, oyların yüzde 51,74'ünü alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Başta tabi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yardımcısı Fuat Oktay'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Biz vefalı insanlar olarak bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken her zaman bizim yanımızda olan, buraya evlatlarını gönderen, şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olmaktan onur duymaktayım' diye konuştu.