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Dünya BM Kıbrısta garantör ülkeleri bir araya getirmeyi planlıyor
AMERİKA

BM Kıbrıs'ta garantör ülkeleri bir araya getirmeyi planlıyor

BM Kıbrıs'ta garantör ülkeleri bir araya getirmeyi planlıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta siyasi süreci yeniden canlandırmak konusunda kararlı olduğunu ve uygun bir zamanda iki tarafı ve garantör ülkeleri bir araya getirmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Stephane Dujarric
Stephane Dujarric

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, KKTC'deki seçimlerin ardından Genel Sekreter Guterres'in yol haritası hakkında bilgi verdi.

  • Guterres'in siyasi süreci yeniden başlatmak istediğini ve uygun bir zamanda Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ı bir araya getirmeyi planladığını belirten Dujarric, taraflar arasında güven inşasının önemini vurguladı.

Dujarric ayrıca taraflara yeniden canlandırılmak istenen müzakereleri ve siyasi süreci tehlikeye atacak her türlü tek taraflı adımdan kaçınmaları çağrısı yaptı.

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KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanan Ersin Tatar oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar, oyların yüzde 51,74'ünü alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Başta tabi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yardımcısı Fuat Oktay'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Biz vefalı insanlar olarak bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken her zaman bizim yanımızda olan, buraya evlatlarını gönderen, şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olmaktan onur duymaktayım' diye konuştu.

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