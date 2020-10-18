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Son Dakika Haberleri: KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar

KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların tamamı açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçildi.

Haber Merkezi DHA
Başbakan Ersin Tatar, seçimi önde götürüyor.
Başbakan Ersin Tatar, seçimi önde götürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, KKTC'de bugün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve UBP'nin adayı Tatar'ın seçim yarışını kazandığını duyurdu.

  • Ersin Tatar'ın yüzde 51,74 oy aldığını açıklayan Şefik, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Akıncı'nın ise yüzde 48,26 oranında oy elde ettiğini bildirdi.

Narin Ferdi Şefik, seçimin kesin sonuçlarının ise bu gece açıklanacağını kaydetti. Böylelikle KKTC Cumhurbaşkanlığında 5 sene sürecek Ersin Tatar dönemi başlamış oldu.

KKTC'de sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erdi. Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

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Ersin Tatar kimdir?

Tatar, 1960'ta Lefkoşa'da doğdu. Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan Ersin Tatar, 1982'de Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

1982-1986 yıllarında Price Waterhouse isimli şirketin İngiltere'deki merkez ofisinde çalışan Tatar, Chartered Accountant (mali müşavir) unvanını aldı.

Ersin Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere'de PollyPeck firmasında, 1991-1992 yıllarında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ'de finansman müdürü olarak çalıştı.

1992-2001 yıllarında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük yapan Tatar, 1996'da KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı olan "Kanal T"yi kurdu.

Dışişleri Bakanlığından Ersin Tatar'a tebrik mesajı
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Dışişleri Bakanlığından Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Ersin Tatar, 2003'te KKTC'ye dönerek UBP'den siyasete girdi. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçildi.

4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanlığı görevine getirilen Tatar, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü.

KKTC'de 28 Temmuz 2013'deki erken genel seçimlerinde yeniden UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçilen Ersin Tatar, 8'inci dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

Tatar, 7 Ocak 2018'deki erken genel seçimlerde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 27-28 Ekim 2018'deki UBP Kurultayında Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Ersin Tatar, Özgürgün'ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla genel başkan seçildi.

Tatar, geçen yıl mayısta kurulan UBP-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlendi.

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