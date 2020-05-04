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Dünya BM Koronavirüs ile mücadele için verilen 7,4 milyar avroluk taahhüdün 5 katı gerekli
AMERİKA

BM: Koronavirüs ile mücadele için verilen 7,4 milyar avroluk taahhüdün 5 katı gerekli

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, yeni tip koronavirüs salgınıyla küresel mücadele için verilen 7,4 milyar avroluk taahhüde ilişkin, "Bu cömert katkıları memnuniyetle karşılıyorum ama bu fonlar, yeni araçların gereken hızda geliştirilmesi için sadece bir ön ödeme. Herkese, her yere ulaşabilmek için muhtemelen bu miktarın 5 katına ihtiyacımız olacak." dedi.

Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres​
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres​

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 için teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesine yönelik Avrupa Birliği Komisyonunca düzenlenen yardım taahhüdü konferansına video konferansla katıldı.

7,4 milyar avroluk 'cömert' taahhüdü memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres ancak bu miktarın yeterli olmayacağına dikkati çekti.

Guterres, "Bu fonlar, yeni araçların gereken hızda geliştirilmesi için sadece bir ön ödeme. Herkese, her yere ulaşabilmek için muhtemelen bu miktarın 5 katına ihtiyacımız olacak." dedi.

"AŞI VE İLAÇ TEDAVİSİ HERKESE ERİŞEBİLİR OLMALI"

Dünyada herkes güvende olana kadar hiç kimsenin güvende olamayacağını belirten Guterres, "Kovid-19 için geliştirilecek aşı ve tedavisi, ekonomik ve herkes için erişilebilir olmalı. Kovid-19'dan kurtulmanın tek yolu bu." değerlendirmesinde bulundu.

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