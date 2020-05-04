BM: Koronavirüs ile mücadele için verilen 7,4 milyar avroluk taahhüdün 5 katı gerekli

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 için teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesine yönelik Avrupa Birliği Komisyonunca düzenlenen yardım taahhüdü konferansına video konferansla katıldı.

7,4 milyar avroluk 'cömert' taahhüdü memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres ancak bu miktarın yeterli olmayacağına dikkati çekti.

Guterres, "Bu fonlar, yeni araçların gereken hızda geliştirilmesi için sadece bir ön ödeme. Herkese, her yere ulaşabilmek için muhtemelen bu miktarın 5 katına ihtiyacımız olacak." dedi.

"AŞI VE İLAÇ TEDAVİSİ HERKESE ERİŞEBİLİR OLMALI"

Dünyada herkes güvende olana kadar hiç kimsenin güvende olamayacağını belirten Guterres, "Kovid-19 için geliştirilecek aşı ve tedavisi, ekonomik ve herkes için erişilebilir olmalı. Kovid-19'dan kurtulmanın tek yolu bu." değerlendirmesinde bulundu.