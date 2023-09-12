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Dünya

BM: Libya'ya yardım için acil müdahale ekipleri harekete geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki sel felaketi nedeniyle sahada destek olmak için acil müdahale ekiplerinin harekete geçirildiğini duyurdu. Libya, selde ölenlerin sayısının 5 bine kayıp kişi sayısının ise 10 bine ulaştığını duyurdu.

17:40 . 12/09/2023 Salı
AA
BM: Acil müdahale ekiplerimiz sahada.

BM: Acil müdahale ekiplerimiz sahada.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.


Libya'daki ölümcül selden derin endişe duyduğunu belirten Griffiths,
"Acil müdahale ekiplerimiz sahada yardım etmek için harekete geçirildi"
ifadesini kullandı.


Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 5 bini aştı kayıp sayısı 10 bine ulaştı
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 5 bini aştı kayıp sayısı 10 bine ulaştı

'Daniel Fırtınası’ nın Libya’da getirdiği şiddetli yağışlar sonucu Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Misrata kentlerinde sel meydana geldi. Yetkililer, selde ölenlerin sayısının 5 bine kayıp kişi sayısının ise 10 bine ulaştığını duyurdu. Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken, yaşanan afet sonrası, uluslararası acil yardım çağrısında bulunuldu. Türkiye hızlı vaziyet alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla arama kurtarma ekiplerini Libya'ya taşıyacak uçağın ilkini bölgeye gönderdi. Facianın yaşandığı bölgede Türklerin olup olmadığı merak edilirken, Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yılmaz, "Ölenler içinde Türklerin olduğuna yönelik henüz bilgi yok. Talep gelmesi halinde Türklerin tahliyesini yaparız" dedi.


Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkiledi.


Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, gün içerisinde yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 bini geçtiğini duyurdu.


Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini söyledi.



Üç günlük yas ilan edildi

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.


Libya Başkanlık Konseyi de sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulundu.


Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edildi.




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