BM: Libya'ya yardım için acil müdahale ekipleri harekete geçti

Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için Mısır'da 3 günlük yas ilan edildi. Mısır hükümetinden yapılan açıklamada, Fas ve Libya'ya hem havadan hem denizden insani yardım gönderileceği ve her türlü insani desteğin sunulacağı bildirildi.