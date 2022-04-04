BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Avrupa diğer mültecilere de hassas davranmalı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi’nin açıklaması, Libya’dan denize açıldıktan sonra batan teknenin ardından geldi. Teknede 90 kişi yaşamını yitirdi.
- Grandi, teknenin batmasını, ‘Bir diğer Akdeniz trajedisi’ olarak değerlendirerek, “Bir başka Akdeniz trajedisinde 90'dan fazla kişi öldü. Avrupa, Ukrayna'dan gelen 4 milyon mülteciye cömert ve etkili bir şekilde ev sahipliği yapma yeteneğini kanıtladı. Şimdi bunu acilen kapısını çalan diğer mülteci ve göçmenlere yapmalı ve nasıl yapacağını düşünmelidir” ifadelerini kullandı.