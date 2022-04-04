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Dünya BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Avrupa diğer mültecilere de hassas davranmalı
AVRUPA

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Avrupa diğer mültecilere de hassas davranmalı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avrupa’nın 4 milyon Ukraynalı mülteciye gösterdiği hassasiyet ve cömertliği diğer mültecilere de göstermesi gerektiğini ifade etti.

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Haber Merkezi DHA
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Avrupa diğer mültecilere de hassas davranmalı
Foto: Arşiv.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi’nin açıklaması, Libya’dan denize açıldıktan sonra batan teknenin ardından geldi. Teknede 90 kişi yaşamını yitirdi.

  • Grandi, teknenin batmasını, ‘Bir diğer Akdeniz trajedisi’ olarak değerlendirerek, “Bir başka Akdeniz trajedisinde 90'dan fazla kişi öldü. Avrupa, Ukrayna'dan gelen 4 milyon mülteciye cömert ve etkili bir şekilde ev sahipliği yapma yeteneğini kanıtladı. Şimdi bunu acilen kapısını çalan diğer mülteci ve göçmenlere yapmalı ve nasıl yapacağını düşünmelidir” ifadelerini kullandı.


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