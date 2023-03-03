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Dünya

BM: Nükleer kimyasal ve biyolojik silahlar bizi yok etmeden biz onları yok edelim

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar bizi yok etmeden biz onları yok edelim" çağrısında bulundu.

21:14 . 3/03/2023 Cuma
AA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres.

5 Mart Silahsızlanma ve Nükleer Yayılmanın Önlenmesi Uluslararası Farkındalık Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Antonio Guterres, küresel boyutta askeri harcamaların rekor seviyelere ulaştığına dikkati çekti.


Guterres, uluslararası alanda giderek belirginleşen güvensizlik ortamı ve küresel çatışmalar nedeniyle bu durumun çatışma riskini artırdığına işaret etti.


Barış, silahsızlanma ve nükleer yayılmanın önlenmesine yapılan yatırımın ortak geleceğe yatırım olduğunun altını çizen Guterres, "Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar bizi yok etmeden biz onları yok edelim. Bu ve bunlar gibi silah sistemlerinin dünyamızda yeri yok." ifadelerini kullandı.


Guterres, bu silah sistemlerinin insanlığı tehdit etmeye devam ettiğini kaydetti.



#BM
#Guterres
#kimyasal ve biyolojik silah
#nükleer silah
12 dakika önce
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BM: Nükleer kimyasal ve biyolojik silahlar bizi yok etmeden biz onları yok edelim
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