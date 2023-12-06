BM: Saldırıların tekrar başlaması Gazze'de yardımlara erişimi zorlaştırdı

WFP, dün yaptığı açıklamada insani ara ile birlikte Gazze’de 250 bin kişiye yardım ulaştırabildiklerini ancak saldırıların tekrar başlaması ile birlikte bölgede gıda sorununun tekrar tehlike yaratmaya başladığını açıkladı. Açıklamada, “Trajik bir şekilde, umutsuzca ihtiyaç duyulan bu ilerleme artık kayboluyor. Yeniden başlayan çatışmalar, yardım dağıtımını neredeyse imkansız hale getiriyor ve insani yardım çalışanlarının hayatlarını tehlikeye atıyor. Her şeyden önce bu, Gazze'nin tek yaşam kaynağı gıda yardımı olan 2 milyondan fazla sivil nüfusu için bir felakettir” ifadeleri yer aldı.