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Dünya

BM: Saldırıların tekrar başlaması Gazze'de yardımlara erişimi zorlaştırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail-Hamas arasında varılan duraklama anlaşması sayesinde Gazze’de 250 bin kişiye yardım ulaştırabildiklerini  ancak saldırıların tekrar başlaması sonucu bölgede gıda sorununun ciddi tehlike yaratmaya başladığını duyurdu.

11:11 - 6/12/2023 Çarşamba
DHA
Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail-Hamas arasında varılan duraklama anlaşması sayesinde Gazze’de 250 bin kişiye yardım ulaştırabildiklerini  ancak saldırıların tekrar başlaması sonucu bölgede gıda sorununun ciddi tehlike yaratmaya başladığını duyurdu.

WFP, dün yaptığı açıklamada insani ara ile birlikte Gazze’de 250 bin kişiye yardım ulaştırabildiklerini ancak saldırıların tekrar başlaması ile birlikte bölgede gıda sorununun tekrar tehlike yaratmaya başladığını açıkladı. Açıklamada, “Trajik bir şekilde, umutsuzca ihtiyaç duyulan bu ilerleme artık kayboluyor. Yeniden başlayan çatışmalar, yardım dağıtımını neredeyse imkansız hale getiriyor ve insani yardım çalışanlarının hayatlarını tehlikeye atıyor. Her şeyden önce bu, Gazze'nin tek yaşam kaynağı gıda yardımı olan 2 milyondan fazla sivil nüfusu için bir felakettir” ifadeleri yer aldı.


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#Gazze
#WFP
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