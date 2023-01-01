BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyelerinden Emine Erdoğan'a teşekkür: Kat ettiği mesafe takdir edilesi

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyeleri ile Türkevi'nde gerçekleşen yemekte görüştü.

Erdoğan, kendi himayelerindeki “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı”nın ilk imzalarının atıldığı bir günde, danışma kurulu üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Sıfır Atık" hareketinin başarıya ulaşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin, bugün ilk imzayı yine kendisinin atmasıyla yinelendiğini belirten Emine Erdoğan, bu harekete gereken desteği her zaman verdiğini dile getirdi.

Yemekte, tüketici alışkanlıklarını değiştirerek sürdürülebilirliğe odaklanılması, bu konudaki pilot uygulamaların yaygınlaştırılması, geri dönüşüme odaklanan çözümlere ağırlık verilmesi, ulusal sıfır atık girişimleri, bilgi birikimlerinin farklı ülkeler ve sektörlerle paylaşılması konuları ele alındı.

Danışma kurulu üyeleri de Türkiye'nin sıfır atık konusunda kat ettiği mesafenin takdir edilesi olduğunu dile getirerek, Emine Erdoğan’a ev sahipliği için teşekkür etti.







