|
Dünya

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyelerinden Emine Erdoğan'a teşekkür: Kat ettiği mesafe takdir edilesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başkanlığını üstlendiği Birleşmiş Miletler(BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyeleri ile New York'ta düzenlenen yemekte bir araya geldi. Danışma kurulu üyeleri Türkiye'nin sıfır atık konusunda kat ettiği mesafenin takdir edilesi olduğunu dile getirerek, Emine Erdoğan’a ev sahipliği için teşekkür etti.

Seren Som
17:27 . 19/09/2023 Salı
AA
Danışma Kurulu üyeleri Emine Erdoğan'a ev sahipliği için teşekkür etti.

Danışma Kurulu üyeleri Emine Erdoğan'a ev sahipliği için teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyeleri ile Türkevi'nde gerçekleşen yemekte görüştü.

Erdoğan, kendi himayelerindeki “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı”nın ilk imzalarının atıldığı bir günde, danışma kurulu üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Sıfır Atık" hareketinin başarıya ulaşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin, bugün ilk imzayı yine kendisinin atmasıyla yinelendiğini belirten Emine Erdoğan, bu harekete gereken desteği her zaman verdiğini dile getirdi.

Yemekte, tüketici alışkanlıklarını değiştirerek sürdürülebilirliğe odaklanılması, bu konudaki pilot uygulamaların yaygınlaştırılması, geri dönüşüme odaklanan çözümlere ağırlık verilmesi, ulusal sıfır atık girişimleri, bilgi birikimlerinin farklı ülkeler ve sektörlerle paylaşılması konuları ele alındı.

Danışma kurulu üyeleri de Türkiye'nin sıfır atık konusunda kat ettiği mesafenin takdir edilesi olduğunu dile getirerek, Emine Erdoğan’a ev sahipliği için teşekkür etti.



#Emine Erdoğan
#BM
#Birleşmiş Milletler
#Sıfır Atık
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milan - Newcastle United Canlı Skor