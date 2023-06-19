BM Sudan'daki ateşkes için ısrarcı: Dün sabah yürürlüğe girmişti tarafların uyması bekleniyor

BM, AfB ve IGAD’dan yapılan ortak bildiride, Sudan ordusu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’nden (HDK) Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğunda dün sabah yürürlüğe giren “ülke genelinde 72 saatlik ateşkese uyma” çağrısı yapıldı.

Tüm tarafların uluslararası insani hukuka bağlılığının önemine vurgu yapılan açıklamada, silahlı kuvvetler ve HDK’den 11 Mayıs’ta Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde imzaladıkları, sivillerin korunması ve insani yardımların ülke genelinde güvenli şekilde geçişinin kolaylaştırılmasını öngören bildiriye uymaları talep edildi.

"Kalıcı ateşkese acil ihtiyaç var”

Yardımların milyonlarca Sudanlı ihtiyaç sahibine ulaşmasına imkan tanımak için kalıcı bir insani ateşkese acil ihtiyaç olduğuna vurgu yapılan bildiride, sivillerin uğradığı ağır kayıplardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Vatandaşların mallarının ve geçim kaynaklarının yaygın şekilde tahrip edilmesi ve ölü ve yaralı sayısındaki artışın son derece endişe verici olduğu aktarılan bildiride, “çatışmanın etnik boyut kazandığı, insanların kimlikleri sebebiyle saldırıların hedefi olduğu ve yerlerinden edildiği Darfur’daki durumun hızla kötüleşmesinden özellikle endişe duyulduğu kaydedildi.

Sudan'da 15 Nisan'dan beri çatışan ordu ve HDK arasında 18 Haziran sabah 06.00 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin ardından ülkede temkinli bir sükunetin hakim olduğu görülüyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunun kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık bin kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.







