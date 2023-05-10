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Dünya

BM: Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 150 binden fazla kişi ülkeden ayrıldı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 150 binden fazla kişinin ülkeden ayrıldığını açıkladı. Grandi, Sudan'daki vatandaşların ve mültecilerin zor durumda olduğunu ve acilen yardım sağlanması gerektiğini söyledi.

14:10 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 150 binden fazla kişi ülkeden ayrıldı.

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 150 binden fazla kişi ülkeden ayrıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.


Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 150 binden fazla kişinin ülkeden ayrıldığını belirten Grandi,
"Hem Sudan vatandaşları hem de Sudan'da yaşayan mülteciler Güney Sudan, Çad, Mısır ve diğer ülkelere geçti. İhtiyaçlar çok büyük ve kaynaklar sınırlı. Acilen yardım gerekiyor."
ifadelerini kullandı.


Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar


Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.



Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını açıklamıştı.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e yükseldiğini, 5 bin 127 kişinin yaralandığının bilgisini paylaşmıştı.






#Sudan
#Çatışma
#Birleşmiş Milletler
28 dakika önce
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