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Libya, dengeleri değiştirmeseydik Sudan gibi olacaktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz Libya'da dengeleri değiştirmeseydik bugün Trablus sokakları da Sudan gibi olacaktı. Bu savaşın durdurulması için de çaba sarf ediyoruz" diye konuştu. Çavuşoğlu, çatışmaların sürdüğü Sudan'da büyükelçilik çalışanları ve özellikle güvenlik görevlilerinin bir operasyonla bölgeden çıkarıldığını söyledi.

04:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu.

Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce düzenlenen esnaf buluşması toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde esnaf ve sanatkarlara önemli destekler sağlandığını kaydeden Çavuşoğlu, Sudan’daki tahliyeler nedeniyle sık sık görüştüklerini ifade etti. Sudan’da savaş ortamı olduğunu belirten Çavuşoğlu, ülkedeki çatışmalar hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu, “Büyükelçiliğimiz çalışanları, özellikle güvenlik görevlilerini bir operasyonla büyükelçiliğimizden çıkardık. El-Burhan’ın da desteğiyle, ordunun da desteğiyle. Çünkü çatışmalar sokakta. Allah hiçbir ülkeyi bu duruma düşürmesin. Biz Libya’da dengeleri değiştirmeseydik bugün Trablus sokakları da halen böyle olacaktı. Bu savaşın durdurulması için de çaba sarf ediyoruz” dedi.

DOĞU AKDENİZ’DEKİ KAZANIMLARI YOK MU SAYACAĞIZ?

Türkiye’nin etkisi, nüfuzuyla geniş coğrafyalara yayılan, dünyanın her yerinde var olan küresel bir aktör olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, muhalefetin dış politika söylemini de eleştirdi: “‘Dış politikadaki kazanımlarımızı heba edeceğiz, Suriye’den çekileceğiz’ diyor. Kime karşı mücadele ediyoruz? PKK’ya. Bu nedir? Doğu Akdeniz’deki kazanımları yok mu sayacağız? Diyorlar ki; ‘Kremlin ile bağları koparacağız, Avrupa Birliği’ne döneceğiz.’ Türkiye’nin oradan buraya dönme lüksü yok. Niye biz tek başımıza birinin kapısında olalım? Biz her yerdeyiz bugün. Afrika, Latin Amerika, Asya açılımı var. Neden sadece bir yere bağlı kalalım?”



#Mevlüt Çavuşoğlu
#Libya
#Trablus
#Antalya
16 dakika önce
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