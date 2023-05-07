Sudan Dışişleri Bakanlığı: Saldırının amacı Türk Büyükelçisi'ne suikast düzenlemekti

Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu olayın HDK'nin büyükelçilikleri, uluslararası kuruluşlar ve diplomatik misyonları sürekli hedef alma yaklaşımını yansıttığı ileri sürülerek, saldırının kınandığı belirtildi.
"İsyancı güçler" tarafından uluslararası yardım alanında kadın işçilere yönelik tecavüz ve cinsel taciz suçlarına ek olarak, büyükelçiliklere ve büyükelçilerin konutlarına saldırı ve yağma olaylarına ilişkin 10 resmi rapor aldıkları bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saldırının amacı, büyükelçiye suikast düzenlemek"
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisinin konvoyuna saldırı
Sudan'da, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun konvoyundaki büyükelçilik aracına elçilik yakınlarında ateş açılmıştı.
Ordu ve HDK, Büyükelçi Çobanoğlu'nun bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırı için birbirini suçlamıştı.