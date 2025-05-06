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BM, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle Çad'a geçen mülteci sayısındaki hızlı artıştan endişeli

BM, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle Çad'a geçen mülteci sayısındaki hızlı artıştan endişeli

16:486/05/2025, Salı
AA
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Arşiv.
Arşiv.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Çad Temsilcisi Magatte Guisse, özellikle Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletindeki artan şiddet dolayısıyla Çad'a geçen Sudanlı mülteci sayısının hızla artmasından endişe duyduklarını bildirdi.

Kuzey Darfur'dan Çad'a gelen Sudanlı mülteci akını karşısında endişeli olduklarını vurgulayan Guisse, bu durum karşısında artan koruma ihtiyaçlarına dikkati çekti.

Guisse, "Sadece son iki haftada çoğunluğu bitkin ve travmatize olmuş kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 20 bin kişi Çad'a geldi. Bu ani akın, Kuzey Darfur bölgesi ve özellikle Faşir ile çevresinde artan şiddeti yansıtıyor. Bu durum endişe verici bir hızda kitlesel yerinden edilmeye yol açıyor." dedi.

Yeni gelen mültecilerin büyük çoğunluğunun, kaçmalarına neden olan ciddi şiddet ve insan hakları ihlalleri yaşadıklarını bildirdiğini kaydeden Guisse, erkeklerin öldürüldüğünün, kadınların cinsel şiddete maruz kaldığının ve evlerin yerle bir edildiğinin aktarıldığını ifade etti.

Guisse, "Yerel toplulukların ve yetkililerin olağanüstü çabalarına rağmen yeni gelenleri karşılama kapasitesi ciddi şekilde zorlanıyor. Çad, çatışma iki yıldan uzun bir süre önce başladığından beri Sudan'dan gelen 794 bin kişi dahil halihazırda 1,3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 23 ay sonra başkent Hartum'un önemli bir kısmında kontrolü sağlarken HDK büyük bölümünü elinde bulundurduğu ülkenin batısına yöneldi.

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