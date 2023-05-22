BM Türkevi'ne düzenlenen saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Türkevi'ne düzenlenen saldırıyı kınayarak New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı bir şekilde araştırmasını talep etti.





BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirinin, "Dün akşam hem Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği hem de New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne bir saldırı düzenlendi. Türkevi, BM binasının tam karşısında yer alıyor. Bu saldırıya ilişkin tepkiniz nedir?" sorusuna yazılı cevap verdi.





Haq, "Tüm diplomatik yerleşkelere yönelik saldırıları kınıyor, New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı bir şekilde araştırmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





"ABD'den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini bekliyoruz"





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.





Türkevi'nin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullanmıştı.





Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak'ta bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini kaydetmişti.





Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü aktaran Özgür, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık."açıklamasında bulunmuştu.





Özgür, "Türkevi binası yeni hizmete girdikten sonra binanın güvenliğine yönelik tehditler konusunda New York Polis Teşkilatından sürekli bir güvenlik kulübesi tahsis edilmesi talebinde bulunmuştuk. Talebimize bugüne kadar olumlu yanıt verilmemişti. Bugün gerçekleşen olay, söz konusu güvenlik endişelerimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu ortaya koymuştur." ifadelerini kullanmıştı.





Başkonsolosluğun yerel makamlar ile işbirliğinin devam ettiğini dile getiren Özgür, söz konusu saldırının, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini etkilemeyeceğini söylemişti.





Türkevi'nde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor. Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında yer alan Türkevi'nin bulunduğu bölgede ABD dahil birçok ülkenin daimi temsilciliği ve başkonsolosluğu bulunuyor.







