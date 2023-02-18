BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez: Türkiye'ye karşı cömert olmamız lazım

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, uluslararası toplumu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, BM'nin çağrıda bulunduğu 1 milyar dolarlık yardımı yerine getirmeye davet ederek "Türkiye'ye karşı cömert olmamız lazım çünkü Türkiye diğerlerine cömertti" dedi.





Rodriguez, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı 1 milyar dolarlık acil yardım çağrısını ve sahadaki süreci, değerlendirdi.





Deprem bölgesinde bugüne kadar arama kurtarma çalışmalarına odaklanıldığını belirten Rodriguez, "Arama kurtarma aşaması sona erdiğinde, tamamen insani yardım aşaması dediğimiz aşamaya geçeceğiz. Bu aşama için 1 milyar dolar çağrısında bulunduk" dedi.





Rodriguez, sahadaki insani yardım aşamasının çoktan başladığına işaret ederek "İnsanların geçici kamplara yerleştirilmesi, çadır, hijyen kitleri ve onurlu bir yaşam kurmaları için diğer ekipman ihtiyacını karşılamamız gerekiyor. Bu insanlar geçici kamplardayken de gıda ve özellikle yaralılara tıbbi hizmet verilmeye devam edilmeli. Çünkü yaralı insanların sayısının ölülerden çok daha fazla olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.





"Önümüzde çok yoğun bir üç ay var"





Üç aylık "insani yardım" aşaması için şimdiden stratejilerini belirlemeye başladıklarını vurgulayan Rodriguez, "Önümüzde çok yoğun bir üç ay var. Bu süreçte felaketin arama kurtarma safhasıyla yeniden inşa arasındaki bir köprü olacak" diye konuştu.





BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez, "Biz herkesten bu felaketin tamamen eşi benzeri görülmemiş olduğunu duyuyoruz. Deprem yüzeye çok yakındı. Şu anda ihtiyaç olan şey, 11 ilde uygun bina standartlarıyla, depreme dayanıklı binalarla tamamen bir yeniden inşa süreci." değerlendirmesini yaptı.





Türkiye'nin, Suriye başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden birçok mülteciye ev sahipliği yaptığını anımsatan Rodriguez, "Bunu hatırlamamız ve Türkiye'ye karşı cömert olmamız lazım çünkü Türkiye diğerlerine cömertti. Şimdi bu zor zamanlarda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu zamanda, uluslararası toplumun bu cömertliğin karşılığını verme zamanı. 1 milyar doların birçok bağışçı ve dost ülke tarafından verilmesini umuyoruz" dedi.





Böylesi bir felaketin tekrar yaşanmasının önlenmesine yönelik bir süreç başlatılması ve bu sürecin aynı zamanda gezegenin karşılaştığı sorunlardan olan iklim değişikliğine de duyarlı olarak ilerletilmesi gerektiğinin altını çizen Rodriguez, bu sürecin sürdürülebilirlik ilkelerine uygun, çevreye duyarlı ve enerji verimli olarak ilerletilmesi gerektiğini söyledi.





Alvaro Rodriguez, sözlerini şöyle bitirdi:





"Uluslararası toplumu, Suriyeli mültecilere sahip çıkma, Karadeniz tahıl girişimi ve diğer ülkelere ihtiyaç zamanlarında sağladığı yardımları konusunda Türkiye'nin yaptıklarını anımsamaya davet ediyorum. Türkiye'nin ihtiyaç olduğu durumda bu yaptıklarının karşılığının verilmesini umuyorum."







