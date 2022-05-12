BM Ukrayna ile ilgili tasarıyı kabul etti: İnsani durum daha fazla incelenmeli Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları sonucu kötüye giden insani durumun daha fazla incelenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Karar metninde Rusya’nın savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana yaptığı insan hak ihlalleri kınanırken, Rusya'ya, "Ukrayna'da çatışmalardan etkilenen bölgelerde sivillere acil ve müdahalesiz erişimin sağlanması üzere uluslararası kuruluş temsilcilerine izin verme" çağrısı yapıldı.

Abone Ol