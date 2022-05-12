Dünya BM Ukrayna ile ilgili tasarıyı kabul etti İnsani durum daha fazla incelenmeli
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BM Ukrayna ile ilgili tasarıyı kabul etti: İnsani durum daha fazla incelenmeli

Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları sonucu kötüye giden insani durumun daha fazla incelenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Karar metninde Rusya’nın savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana yaptığı insan hak ihlalleri kınanırken, Rusya'ya, "Ukrayna'da çatışmalardan etkilenen bölgelerde sivillere acil ve müdahalesiz erişimin sağlanması üzere uluslararası kuruluş temsilcilerine izin verme" çağrısı yapıldı.

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Haber Merkezi AA
BM Ukrayna ile ilgili tasarıyı kabul etti: İnsani durum daha fazla incelenmeli
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin düzenlediği Ukrayna Özel Oturumu'nun sonunda, Rusya’nın saldırılarından ötürü Ukrayna'da kötüleşen insan hakları durumunun daha yakından incelenmesi ve Rusya'nın sebep olduğu hak ihlallerinin kınanması için karar metni oylamaya sunuldu.

33 KABUL 2 RET 12 ÇEKİMSER OY

  • Karar, 2 ret oyuna karşı 33 kabul oyuyla onaylandı. Konseyin 12 üyesi çekimser oy kullandı.

"SİVİLLERE ACİL VE MÜDAHALESİZ ERİŞİM SAĞLANMALI"

Karar metninde Rusya’nın savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana yaptığı insan hak ihlalleri kınanırken, Rusya'ya, "Ukrayna'da çatışmalardan etkilenen bölgelerde sivillere acil ve müdahalesiz erişimin sağlanması üzere uluslararası kuruluş temsilcilerine izin verme" çağrısı yapıldı.

"MARIUPOL İLE İLGİLİ ENDİŞELİYİZ"

  • Ukrayna için kurulan bağımsız uluslararası inceleme komisyonunun başkent Kiev, Çernihiv ve Karkiv bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlallerini ele alarak sorumlular hakkında hesap sorulması talebinde bulunulan karar metninde, kuşatma altındaki Mariupol'de ateşkesin sağlanması ve sivil tahliyeleri sürecinin yavaş işlemesine yönelik endişeler dile getirildi. Karar metninde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine Konsey'in tam desteği yinelendi.

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