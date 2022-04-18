BM: Ukrayna'dan 4 milyon 934 bin kişi komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna'da en az 2 bin 72 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 818'inin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 934 bin 415 kişi kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-17 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 934 bin 415 kişi kişinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

2 MİLYON GÖÇMEN POLONYA'YA GİTTİ

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 780 bin 913), Romanya'ya (743 bin 880), Rusya'ya (522 bin 404), Macaristan'a (461 bin 539), Moldova'ya (423 bin 852), Slovakya'ya (337 bin 311 ve Belarus'a (23 bin 469) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 18-23 Şubat'ta 105 bin kişinin Rusya'ya geçtiği ifade edildi.

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BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, AA muhabirine, bazı Ukraynalı mültecilerin komşu ülkeler arasında seyahat ettiği için genel rakamın yüksek çıktığını dile getirmişti.

Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz binlercesinin buralardan da diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.

2 BİN SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-17 Nisan'da en az 2 bin 72 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 818 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

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Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere, geniş etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

FOTOĞRAF 9 Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın ekonomik boyutları ile ilgili yeni bir çalışma yayımlandı.<br><br>Ekonomik Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) tarafından yapılan çalışmada, savaşın Ukrayna için ortaya çıkardığı mali faturanın halihazırda 500 milyar Euro’ya ulaştığını söyledi. Ekonomik Politika Araştırmaları Merkezi'ndeki (CEPR) analistler, durumu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall Planı'ndan 1990'larda Almanya'nın Afganistan ve Irak'a yardım etmek için 2000'lerde yeniden birleşmesine kadar yeniden yapılanma çabalarıyla karşılaştırdı.<br><br> Analizlerin sonrasında geçici olarak Ukrayna'yı restore etmenin 200 milyar ile 500 milyar Euro arasında olduğu belirtildi.<br><br> Ukrayna Ulusal Bankası eski müdürü Valeria Gontareva, Donbas'taki önceki savaş ve Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra ülkenin maddi yıkım planını devreye soktuğunun altını çizerek, döviz kurlarının sabitlendiğini, sermaye çıkışlarının kısıtlandığını ve bu istilanın ilk gününden itibaren bankacılık sistemine destek enjekte ettiğini vurguladı.<br><br> Gontareva, “Önceki çatışmalar son derece zarar vericiydi” derken, Ukrayna'nın GSYİH'sının beşte birini kaybettiğini tahmin etiğini ve bunun savaşın görünen yüzünden çok daha yıkıcı bir ölçek olduğunu söyledi.<br><br> Valeria Gontareva, “Bu yıl GSYİH'nın yüzde 30'u kadar bir bütçe açığı var. İhracat kapasitesi tamamen yok edildi, ana limanlar işgal edildi. Bu sadece bugün için değil, önümüzdeki yıllar için de feci bir kayıp” dedi.<br><br> “Bugünün toplam ekonomik kaybının, 270 milyar dolarlık altyapı dahil olmak üzere 564 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor” şeklinde konuşan Ukrayna Ulusal Bankası eski müdürü, “Bir hafta önce sunumumu hazırladığımda bile 150 milyar dolardı. Her gün daha da büyüyor ve trilyonlarca dolara yükselebilir. Bu savaşın ne zaman durdurulacağını kimse tam olarak bilmiyor” ifadelerini kullandı.<br><br> Kiev'de ikamet eden ve Ekonomik Araştırma ve Politika Danışmanlığı Enstitüsü müdürü Profesör Igor Burakovsky ise, 9 Mayıs'ın yerel halkın daha fazla Rus eyleminden korktuğu bir tarih olduğunu söyledi.<br><br> “İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferi kutluyorlar ve bu onlar için bir şeyler göstermek için bir tür fırsat olacak” diyen Burakovsky, “Kiev şehrine yeni bir saldırı düzenleyecekler mi emin değilim, ancak bazı bombardımanlar veya askeri eylemler başlatılabilir. Bu da daha fazla yıkıma neden olabilir” ifadelerini kullandı.<br><br> Savaş bittiğinde Ukrayna'yı yeniden inşa etmenin bedeli 500 milyar Euro Ekonomik Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna için faturasının 500 milyar Euro seviyelerinde olduğu açıklandı. Ukrayna Ulusal Bankası eski müdürü Valeria Gontareva ise, “Bu yıl GSYİH'nın yüzde 30'u kadar bir bütçe açığı var. İhracat kapasitesi tamamen yok edildi, ana limanlar işgal edildi" derken, “Bugünün toplam ekonomik kaybının, 270 milyar dolarlık altyapı dahil olmak üzere 564 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bir hafta önce 150 milyar dolardı. Her gün daha da büyüyor ve trilyonlarca dolara yükselebilir" şeklinde konuştu.



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