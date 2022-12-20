Dünya BM ve Rusya masada Tahıl anlaşmasının akıbeti görüşülecek
ASYA

BM ve Rusya masada: Tahıl anlaşmasının akıbeti görüşülecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri ile tahıl anlaşması konusunda yarın çevrim içi toplantı yapacaklarını bildirdi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, "Elbette anlaşmanın ayrıntılarını ve çalışma sürecini ele alacağız." dedi.

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Haber Merkezi AA
BM ve Rusya masada: Tahıl anlaşmasının akıbeti görüşülecek
Arşiv.

Rusya ve BM temsilcileri arasında tahıl anlaşmasıyla ilgili yarın toplantı yapılacak.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rus basınına Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya ve BM temsilcileri arasında söz konusu anlaşmayla ilgili toplantının yapılacağı bilgisini paylaşan Verşinin, "Yarın video konferansımız var. Sonra da yüz yüze görüşeceğiz. Yüz yüze görüşme, büyük ihtimal ocak ayında gerçekleşebilir. Bu tür görüşmelere devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Verşinin, toplantıya BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in de katılacağını aktararak şunları kaydetti:

"Elbette anlaşmanın ayrıntılarını ve çalışma sürecini ele alacağız. BM temsilcilerini olabildiğince enerjik ve verimli şekilde çalışmaya zorlayacağız. BM'nin bu anlaşmada yer alan Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına engelsiz erişimi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor."

  • Türkiye ile Rusya arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Verşinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık'ta İstanbul’da yapılmıştı. Toplantıda, tahıl anlaşması da ele alınmıştı.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da tahıl sevkiyatı anlaşması yapılmıştı.

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