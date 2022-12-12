Rusya'dan 'Tahıl anlaşması' açıklaması: Yeniden düzenlenmeli

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Süper Lig takımlarının Dünya Kupası'ndan kazandığı ücretler belli oldu: Beşiktaş zirvede

Dünya Kupası’na gönderdiği futbolculardan 600 bin dolar kazanan Beşiktaş, şu ana kadar en çok gelir elde eden takım oldu. Siyah-beyazlıları Galatasaray, Fenerbahçe, Kayserispor ve Trabzonspor takip etti.