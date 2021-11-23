BM: Yemen'de siviller insani yardımlara çok zor ulaşıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, iç savaşın sürdüğü Yemen'de çatışmalardan ötürü yerinden edilen sivillerin insani yardımlara çok zor ulaşabildiğini bildirdi.

BM'nin Cenevre'deki ofisinde düzenlediği basın toplantısında Mantoo, Yemen'deki insani krize dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Mantoo, ülkede artan çatışmalardan ötürü Marib iline sığınan sivil sayısının giderek arttığı ve bölgedeki sivillerin her geçen gün daha korumasız hale geldiğini belirterek, "İlgili kuruluşlardan gelen verilere göre eylülden bu yana yaklaşık 40 bin kişi Marib'e kaçmak zorunda kaldı. Bu rakam, ülkenin güneydoğu valiliğinde yıl başından itibaren yaşanan yerinden edilmelerin yüzde 70'ini oluşturuyor." dedi.

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Ülke genelinde 2021'in başından bu yana 120 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Mantoo, yerinden edilenlerin yarısının Marib'de bulunduğu bilgisini paylaştı.

Mantoo, yeni zorunlu göçlerin yeni acil insani yardım ihtiyaçlarını tetiklediğini ifade ederek, "Sığınak ve basit ev ihtiyaçları, su, temizlik, eğitim ve özellikle çocuklar için koruma gibi yardımlara olan ihtiyaç artmaktadır." açıklamasında bulundu.

Yerinden edilenlerin bulunduğu bölgelerde sıtma, ishal ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıkların yoğun olduğunu aktaran Mantoo, salgın hastalıkları önlemek için söz konusu bölgelerde acil sağlık taramaları ve sağlık hizmetlerinin temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mantoo, kara saldırılarının başladığı eylülden itibaren BM'nin Marib'de yerinden edilen 2 bin aileye yardım ulaştırabildiği ve bölgedeki 66 bin 500 aileye nakit yardımı yapabildiği bilgisini paylaşarak, "BMMYK olarak Marib ilindeki siviller başta olmak üzere şimdiye kadar ülkede yerinden edilen 1 milyondan fazla kişinin güvenlik durumlarından endişe duyuyoruz. Bölgede insani yardıma ulaşım an itibarıyla daha zorlaşmaktadır." diye konuştu.

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Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve SİHA'larla hedef alıyor.