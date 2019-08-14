BM: Yemen'de sivillere yönelik şiddet tüm algıları aşıyor BM: Yemen'de sivillere yönelik şiddet tüm algıları aşıyor Yemen'deki çatışmaların durdurulması gerektiğini belirten Yemen OCHA Koordinatörü Grande, "Sivillere yönelik uygulanan şiddet tüm algıları aşıyor, bu kesinlikle kabul edilemez" açıklamalarında bulundu. Yemen'de 5 yıldır devam eden çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında süre gelen çatışma yaşanıyor. Husiler, başkent Sana ve bazı bölgeleri kontrol altında tutarken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Haber Merkezi 14 Ağustos 2019, 10:36 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019, 10:55 AA