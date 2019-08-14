Dünya BM Yemende sivillere yönelik şiddet tüm algıları aşıyor
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BM: Yemen'de sivillere yönelik şiddet tüm algıları aşıyor

BM: Yemen'de sivillere yönelik şiddet tüm algıları aşıyor

Yemen'deki çatışmaların durdurulması gerektiğini belirten Yemen OCHA Koordinatörü Grande, "Sivillere yönelik uygulanan şiddet tüm algıları aşıyor, bu kesinlikle kabul edilemez" açıklamalarında bulundu. Yemen'de 5 yıldır devam eden çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında süre gelen çatışma yaşanıyor. Husiler, başkent Sana ve bazı bölgeleri kontrol altında tutarken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Haber Merkezi AA
Yemen'de gıda alabilmek için uzun kuyruklar oluyor.
Yemen'de gıda alabilmek için uzun kuyruklar oluyor.

BM İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'de sivillere yönelik uygulanan şiddetin tüm algıların üstünde olduğunu bunun kesinlikle kabul edilmez olduğunu açıkladı.

  • Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Arap koalisyonu tarafından Hacce vilayetinde pazartesi günü 6'sı çocuk 12 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısı sonrasında OCHA Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de dolaylı ya da dolaysız olarak 320 bin kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Yemen OCHA Koordinatörü Lise Grande, Yemen'de sivillere yönelik uygulanan şiddetin tüm algıları aştığını bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bu dramın durdurulması gerektiğini belirten Grande, "Yemen halkının bu sıkıntıları yaşamasının hiçbir gerekçesi yoktur. Ailelerin yakınlarıyla kutlayacağı Kurban Bayramı'nda yakınlarının taziyelerini almaları oldukça üzüntü vericidir" ifadelerini kullandı.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

  • Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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