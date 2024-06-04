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Dünya

BM yetkilileri açıkladı: Gazze Şeridi'nde su arıtma tesisleri kapandı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde, "neredeyse hiç yakıt bulunmadığından" su arıtma tesislerinin kapandığını bildirdi.

15:40 - 4/06/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde, su arıtma tesislerinin kapandı.


UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, insanların ulaşabileceği alanda yeterince su olmadığına dikkati çekildi.


Bölgede yeterince yakıt olmadığı için su arıtma tesislerinin kapandığı belirtilen açıklamada, "Aileler ve çocuklar su bulmak için sıcakta uzun mesafeler yürüyorlar. İnsanların yaşamak için suya ihtiyacı var. İsrailli yetkililer şimdi (suya) erişim sağlamalı" ifadesine yer verildi.


UNRWA daha önce yaptığı açıklamada, 8 aydır İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin "enkaz haline geldiğini ve Filistinli ailelerin, yiyecek, su ve malzeme kıtlığıyla insanlık dışı şartlarda hayatta kalmaya çalıştığını" duyurmuştu.


36 bin 550 Filistinli katledildi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 550 Filistinli öldürüldü, 82 bin 959 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#UNRWA
#BM
#Gazze
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