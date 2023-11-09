BM yetkilisi: Binlerce çocuğun öldürülmesi sivil zayiat olamaz

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katıldığı Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans'ta konuştu.





UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, "Bu, UNRWA için acı dolu bir ay oldu. Gazze'de 99 meslektaşım öldürüldü. Bu kadar kısa sürede bir çatışmada öldürülen en yüksek BM yardım çalışanı sayısı" ifadelerini kullandı.









"Binlerce çocuğun öldürülmesi sivil zayiat olamaz"





BM yetkilisi, Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, şöyle devam etti:





"Geçen hafta çatışmaların başlamasının ardından ilk kez Gazze'ye gittim. Binlerce kişinin barındığı bir UNRWA okulunu ziyaret ettim ve bu oldukça yürek parçalayıcıydı. Çocuklar bu okulda öğreniyor ve gülüyordu ancak bugün bir parça ekmek ve bir yudum su istiyorlar."





İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en çok çocukların hedef olduğuna vurgu yapan Lazzarini, "Binlerce çocuğun öldürülmesi sivil zayiat olamaz. Bir milyon kişinin de evinden çıkarılıp altyapının yeterli olmadığı yerlerde yoğunlaşması zorla yerinden etmedir" dedi.





Lazzarini, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Gazze'deki durumun diğer bölgelere yayılma ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getirerek, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının da rekor sayıda Filistinlinin ölümüne yol açtığını sözlerine ekledi.





İsrailli askeri ve siyasi üst düzey yetkililer, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülenler için "sivil zayiat" nitelemesinde bulunmuştu. İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog da Gazze'deki sivil ölümlerine ilişkin "Her savaşta istenmeyen sonuçlar ve sivil zayiat olur" demişti.









İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum





Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.





İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.





Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 173 Filistinliyi öldürdü.





İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.



