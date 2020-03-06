Dünya BM Yunanistana tepki gösterdi
AVRUPA

BM Yunanistan'a tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Yunan polisi, sınırdan geçmek isteyen mültecilere insanlık dışı muamele yapıyor.
Yunan polisi, sınırdan geçmek isteyen mültecilere insanlık dışı muamele yapıyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) sözcülerinden Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin "Yunanistan'ın sığınmacılara karadan ve denizden ateş etmesi, botlarını batırması ve 3 sığınmacıyı öldürmesine" ilişkin sorusunu cevapladı. Sözcü Throssell, "Sınırın gerek Yunanistan gerekse Türkiye tarafında bir mevcudiyetimiz bulunmuyor ama elbette orada neler oldu ve oluyor bunlara dair bize ulaşan raporlar var" dedi.

Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142.175 oldu
GÜNDEM
Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142.175 oldu
  • Sınırda yaşananları doğrulayacak durumda olmadıklarını ileri süren Throssell, insan hakları kurallarının göçmen hukukunda tam olarak geçerli olduğu uyarısında bulundu.

Uluslararası hukuka aykırı

Throssell, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirmesiyle ilgili de "Uluslararası mülteci hukukuna göre, sığınmacı prosedürlerinin askıya alınmasının yasal bir dayanağı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan askerinin açtığı ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı
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Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.
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Tampon bölgenin yakınındaki arazide bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı.
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Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı.
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Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Yunan askerinin açtığı ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı
Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.

Throssell, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirmesiyle ilgili de "Uluslararası mülteci hukukuna göre, sığınmacı prosedürlerinin askıya alınmasının yasal bir dayanağı yok" değerlendirmesinde bulundu.
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