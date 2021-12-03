Dünya BMde 129 ülkeden tek ses Mescid-i Aksa Müslümanlarındır
ORTADOĞU

BM’de 129 ülkeden tek ses: Mescid-i Aksa Müslümanlarındır

BM Genel Kurulu’nda çarşamba günü yapılan oylamada Mescid-i Aksa’nın İslami kimliği teyit edildi. “Kudüs” başlıklı tasarıya Türkiye’nin de dahil olduğu 129 ülke “evet” oyu verirken, ABD dahil 11 ülke “hayır” oyu verdi, 31 ülke ise çekimser kaldı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
BM’de 129 ülkeden tek ses: Mescid-i Aksa Müslümanlarındır
Mescid-i Aksa’nın İslami kimliği teyit edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda çarşamba günü yapılan oylamada, Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar’a ait olduğu ezici bir çoğunlukla bir kez daha kabul edildi.

Filistin yönetimi ve Arap ülkelerinin birlikte verdiği “Kudüs” başlıklı karar tasarısına Türkiye’nin de dahil olduğu 129 ülke ‘evet’ oyu verirken, ABD dahil 11 ülke ise ‘hayır’ oyu verdi. 31 ülke ise çekimser kaldı. Ayrıca İsrail’e, işgal altındaki Filistin topraklarında tüm tek taraflı eylemleri durdurması yönünde çağrıda bulunuldu.

Karar, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’da ihlal, işgal ve ilhak faaliyetlerini artırma çabasında olduğu bir dönemde alınması açısından önemli görülüyor.

Çarşamba günü BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Mescid-i Aksa’nın İslami kimliği teyit edildi.
Çarşamba günü BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Mescid-i Aksa’nın İslami kimliği teyit edildi.

HAREM-İ ŞERİF VURGUSU

Tasarıda, Harem-i Şerif ismiyle Mescid-i Aksa’nın İslami kimliği teyit edilirken, şehrin karakterini değiştirmek için atılan her türlü adımın yasa dışı olduğu ve durdurulması gerektiği vurgulandı.

İşgalci İsrail yönetiminin son dönemde Kudüs’ü Batı Şeria’dan koparma ve Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirme planlarına hız verdiği görülüyordu. Yine son zamanlarda Aksa’yı hedef alan radikal Yahudilerin baskınlarının arttığı, hatta “ibadet” adımlarının atılmaya çalışıldığı biliniyor.

BIDEN YÖNETİMİ İŞGALCİDEN TARAF

Karar tasarısına ABD ve işgalci İsrail ile birlikte Palau, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Guatemala, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Macaristan ve Avustralya ret oyu verdi. Böylece Biden yönetimi de Filistin meselesinde işgalciden yana taraf olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Çoğunluğu Avrupa’dan 31 ülke ise çekimser kaldı.

İki tasarıya daha destek

  • Kudüs teklifi dışında, “Filistin Meselesine Barışçıl Çözüm” ve “Golan Tepeleri”ne ilişkin iki kasar tasarısına da BM Genel Kurulu’nda büyük çoğunlukla destek sağlandı. Filistin meselesine ilişkin karar tasarısı 149 evet oyuna karşı 9 hayır oyu ile kabul edildi. Bu karar tasarısında da ABD, hayır oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

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