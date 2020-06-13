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Dünya BMden aşırı yoksulluk uyarısı 395 milyon kişi daha artabilir
AMERİKA

BM’den aşırı yoksulluk uyarısı: 395 milyon kişi daha artabilir

Kovid-19 salgınının 395 milyon kişiyi daha “aşırı yoksulluk sınırına” sürükleyebileceği belirtiliyor. BM raporuna göre dünya genelinde aşırı yoksul sayısı 1,12 milyara yükselebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BM’DEN SALGIN RAPORU

Yeni tip koronavirüs salgınının küresel çapta neden olduğu olumsuz ekonomik gelişmelerin 395 milyon kişiyi daha “aşırı yoksulluk sınırına” sürükleyebileceği bildirildi. Birleşmiş Milletler Üniversitesi Dünya Ekonomik Araştırmaların Geliştirilmesi Enstitüsü (UNU-WIDER) kovid-19’a ilişkin “Güvencesizlik ve Salgın: Gelişmekte Olan Ülkelerde Kovid-19 ve Yoksulluk Etkisi, Yoğunluğu ve Zorluğu” isimli raporunu yayınladı.

EN KÖTÜ SENARYO

Raporda, kovid-19 krizi sonucunda aşırı yoksulluk sınırı olarak nitelenen günde 1,90 doların altında gelire sahip insan sayısının, kişi başına gelirde veya tüketimde yüzde 20 azalma öngören en kötü senaryoda, 395 milyon kişinin artabileceğine vurgu yapılarak, böylece dünya genelinde aşırı yoksul sayısının toplamda 1,12 milyara yükselebileceğine işaret edildi.

COĞRAFİ DAĞILIM DEĞİŞECEK

Günde 5,50 doların altında gelire sahip insan sayısı dikkate alındığında ise yoksul insan sayısı dünya nüfusunun yarısını geçerek 3,7 milyara ulaşabileceğinin altı çizilen raporda, krizin maliyetinin dünyanın en fakir insanları için günde 500 milyon dolar gelir kaybı olduğu belirtildi. Raporda, küresel yoksulluğun coğrafi olarak dağılımında değişiklik olacağına işaret edilerek, aşırı yoksul sayısında artışın Doğu ve Güney Asya’da gelişmekte olan ülkelere kayacağına yer verildi.

KÜRESEL LİDERLİĞE İHTİYAÇ VAR

Andy Sumner

Raporun yazarlarından King’s College London Öğretim Üyesi Prof.Dr. Andy Sumner, salgının sebep olduğu krizin yoksullar üzerindeki gerçek etkilerini hükümetlerin salgının olumsuz sonuçlarını azaltmak için ne yaptıklarına göre belirleneceğine işaret ederek, “Üç aşamalı bir planımız var, ancak bu konuda acilen küresel liderliğe ihtiyaç var. Dünyanın en fakirleri G7’nin Eylülde toplanmasını veya G20’nin kasımda toplanmasını bekleyemez” değerlendirmesinde bulundu. Sumner, hükümetlerin daha çabuk hareket etmezse dünyanın en yoksullarının ümitlerinin tükeneceğine belirterek “Yoksulluğun azaltılmasındaki ilerleme 20-30 yıl geriye gidebilir.” dedi.

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