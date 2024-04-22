BM'den Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin 'soruşturma' talebi

Aylardır söylediklerini tekrarladı: Hastaneler korunmalı
Mezarların bulunduğu alanların kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulması gerektiğinin altını çizen Dujarric, aynı zamanda bunun ateşkese neden ihtiyaç olduğunu da açık şekilde gösterdiğini söyledi.
Dujarric, insani yardım çalışanlarına daha fazla erişim sağlanması, hastanelerin korunması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğine tekrar dikkati çekti.
Gazze'de bulunan toplu mezarlar
Soykırımcı İsrail ordusu, 4 aylık karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmişti.
Çekilmeyle kentte toplu mezarlar bulunmaya, evlerin enkazından ve yol kenarlarından cesetler toplanmaya başlanmıştı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze'deki sağlık kaynaklarından aktardığı haberinde, arama kurtarma ekiplerinin Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan toplu mezardan terör devleti İsrail askerleri tarafından öldürülen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cesedini çıkardığını duyurmuştu.