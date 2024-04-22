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Dünya

BM'den Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin 'soruşturma' talebi

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de yer alan Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan toplu mezara ilişkin açıklama yaptı. 'Haberlerin endişe verici olduğunu' vurgulayan BM, mezarların bulunduğu alanlarda kapsamlı ve bağımsız soruşturma yapılması gerektiğini bildirdi.

20:22 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:42 - 22/04/2024 Pazartesi
AA
Gazze'de bulunan toplu mezar
Gazze'de bulunan toplu mezar
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şifa Hastanesinin ardından Nasır Hastanesinde de toplu mezarlar bulunduğuna ilişkin haberlerin sorulması üzerine Dujarric,
"Haberler çok endişe verici."
dedi.

Aylardır söylediklerini tekrarladı: Hastaneler korunmalı

Mezarların bulunduğu alanların kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulması gerektiğinin altını çizen Dujarric, aynı zamanda bunun ateşkese neden ihtiyaç olduğunu da açık şekilde gösterdiğini söyledi.

Dujarric, insani yardım çalışanlarına daha fazla erişim sağlanması, hastanelerin korunması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğine tekrar dikkati çekti.

Gazze'de bulunan toplu mezarlar

Soykırımcı İsrail ordusu, 4 aylık karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmişti.

Çekilmeyle kentte toplu mezarlar bulunmaya, evlerin enkazından ve yol kenarlarından cesetler toplanmaya başlanmıştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze'deki sağlık kaynaklarından aktardığı haberinde, arama kurtarma ekiplerinin Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan toplu mezardan terör devleti İsrail askerleri tarafından öldürülen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cesedini çıkardığını duyurmuştu.



#Gazze
#Birleşmiş Milletler
#İsrail
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