Dünya BMden İdlib uyarısı İdlib kan gölüne dönecek
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BM'den İdlib uyarısı: İdlib kan gölüne dönecek

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırını sürdürdüğü Suriye'nin İdlib ilinin savaş alanına dönüştüğünü ve 3 milyondan fazla sivilin kapana kısıldığı uyarısında bulunarak, "Kuşkusuz ki bu bölgede gerçek bir kan gölü, gerçek bir sivil katliamı göreceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, İdlib'de yaşanan insani krize ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İdlib'e sınır ötesi insani yardım operasyonları kapsamında günlük 50 tır yardım gönderdiklerini belirten Cutts, BM'nin amacının bunu günlük 100 tıra çıkarmak olduğunu söyledi.

Cutts, isim vermeden Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının 1 milyondan fazla sivili, Türkiye sınırına göçe zorladığını ifade etti.

İdlib'in savaş alanına dönüştüğünü vurgulayan Cutts, "İdlib'de 3 milyondan fazla sivil savaş alanında kapana kısıldı. Kuşkusuz ki bu bölgede gerçek bir kan gölü, gerçek bir sivil katliamı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Suriye'de devasa bir korunma krizi var"

Cutts, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın başından bu yana İdlib'dekine benzer bir sivil göçün yaşanmadığını aktararak, "Suriye'de devasa bir korunma krizi var." dedi.

İdlib'de saldırılardan kaçan sivillere yardımlar devam ediyor
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İdlib'de saldırılardan kaçan sivillere yardımlar devam ediyor
AFAD, Twitter hesabından bir video paylaştı. 'İdlib'te rejim güçlerinin saldırılarından kaçan sivillere yönelik insani yardımlarımız devam ediyor' başlığıyla paylaşılan videoda, zor koşullarda yaşamını sürdüren Suriyelilere, AFAD tarafından insani yardımların yapıldığının görüntülerine yer veriliyor.


Türkiye'ye övgü

  • Türkiye'nin halihazırda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını, bunların 3,6 milyonunun Suriyelilerden oluştuğunu ifade eden Cutts, "Türkiye daha fazla mültecinin geldiğini görmek istemiyor." diye konuştu.
  • Cutts, Türkiye'nin ayrıca BM'nin İdlib'e yönelik sınır ötesi insani yardım operasyonlarına büyük destek vermesinden övgüyle bahsetti.
  • BM'nin Türkiye ile sınırın açık kalması için çok yakın iş birliği yaptığını aktaran Cutts, "Burası, Suriye'nin kuzeybatısında milyonlarca insan için hayati bir yaşam çizgisi." şeklinde konuştu.

Rus savaş uçakları sivilleri vurmaya devam ediyor
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Rus savaş uçakları sivilleri vurmaya devam ediyor
Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 2 hastaneyi hedef aldı. Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.

Savaş suçu vurgusu

Esed rejiminin saldırılarını yine isim vermeden paylaşan Cutts, şunları kaydetti:

"Son birkaç ay içinde çok sayıda hastane, okul ve pazar yeri ile pastaneler ve su istasyonları, hava saldırıları ve bombardımanlarda vuruldu. Şu anda terörize edilen, travma geçiren ve korku içinde yaşayan bir topluluk var. İnsanlar korkudan sınırlara kaçıyor."

"Sivillere yönelik tüm bu saldırılar savaş suçu teşkil etmez mi?" şeklindeki soruya ise Cutts, "Suriye'de geçmişte pek çok kez işlenen savaş suçlarının BM tarafından belgelendiğini" anımsattı.

Cutts, İdlib'de sivillere yönelik halen süren saldırıların ise savaş suçu olup olmayacağına ileride mahkemelerin karar vereceğini kaydetti.

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