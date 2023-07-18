BM'den İngiltere'nin 'insanlık dışı' yasa tasarısına tepki

BM
Birleşmiş Milletler (BM), İngiliz parlamentosundan geçen tartışmalı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'nın ülkenin uluslararası insan hakları ve mülteci hukuku kapsamındaki yükümlülükleriyle çeliştiğini bildirdi.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İngiltere'de hükümetin Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart'ta açıkladığı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'nın parlamentodan geçmesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.
Kabul edilen tasarının zulüm görmedikleri ülkelerden düzensiz olarak gelen göçmenlerin İngiltere'ye iltica başvurusunu yasakladığı belirtilen açıklamada, mültecilerin koruma veya insan haklarıyla ilgili diğer taleplerinin de bununla engellendiği belirtildi.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi ve İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, tasarının ülkenin uluslararası insan hakları ve mülteci hukuku kapsamındaki yükümlülükleriyle çeliştiğini ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyanlar için ağır sonuçları olacağını konusunda uyarıda bulundu.
'Endişe verici bir örnek oluşturuyor'
Türk, İngiltere hükümetine bu tasarıyı yeniden gözden geçirmesinin yanı sıra mülteci ve sığınmacıların haklarına saygı gösterilmesi ve onların korunması çağrısında bulundu.
Tartışmalı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı
İngiliz hükümetinin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart'ta açıkladığı yasa tasarısı, göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınmasını öngörüyor.
Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.
Düzensiz göçmenler, sığınma taleplerini ve yasal hak arayışlarını ise sınır dışı edildikten sonra yapacak.
Parlamentoda bugün kabul edilen söz konusu yasa tasarısı, Kraliyet onayının ardından yasallaşacak.
Yasa tasarısı, bazı milletvekilleri, avukatlar ve insan hakları örgütleri tarafından "insanlık dışı" ve "zalimce" olmakla eleştiriliyordu.