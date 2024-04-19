BM'den İsrail ve İran'a çağrı: Tansiyonu düşürün

"İsrail'in, Gazze'nin Refah şehrine saldırı planladığı biliniyor. İsrailli ve ABD'li yetkililer, bu saldırının olasılığını görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamaya göre yetkililer, 'Hamas'ın Refah'ta yenilgiye uğratılması' konusunda mutabakata vardı. Bu konuda bilginiz var mı? İsrail'in bu saldırı girişimini nasıl yorumluyorsunuz?"