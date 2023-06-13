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Dünya

BM'den Sudan'da insani yardım varlıklarının hedef alınmasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından yapılan açıklamada, Sudan'da insani yardım varlıklarının; depoların yağmalanarak, işgal edilerek ve zırh olarak kullanılarak hedef alınmasına tepki gösterildiği belirtildi.

09:28 . 13/06/2023 Salı
AA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Griffiths, Sudan'daki insani yardım için kullanılan depoların yağmalandığını, işgal edildiğini ve zırh olarak kullanıldığını anlattı.

Söz konusu durumun insani yardımın ihtiyacı olan kişilere ulaşmasını engellediğini aktaran Griffiths, "Taraflar tüm zamanlarda insani yardım varlıklarına saygı göstermeli." vurgusunda bulundu.

Griffiths, BM'nin yardımını dağıtabilmesi için "güvenli, hızlı ve engelsiz" erişime ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada ise BM'nin Sudan için 19 Haziran'da Cenevre'de düzenlenecek üst düzey taahhüt konferansının ev sahiplerinden biri olacağı bildirildi.

Konferansın BM'nin yanı sıra Mısır, Almanya, Katar, Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği tarafından düzenleneceği kaydedildi.


Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar



Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirdi.



#BM
#Griffiths
#insani yardım
#Sudan
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