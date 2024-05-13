|
Dünya

BM'den terör devletine soruşturma talebi: Guterres Refah'taki hastaneye giden personele yönelik saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Refah kentinde bulunan Avrupa Hastanesi'ne gitmekte olan BM aracına gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını açıkladı. Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma talep etti.

20:20 - 13/05/2024 Pazartesi
AA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma talep etti.

BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Avrupa Hastanesi'ne giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Birimi'nden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildiren Guterres, hayatını kaybeden personelin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istedi.

Gazze'deki durumun sadece sivilleri değil aynı zamanda insani yardım çalışanlarını etkilediğine dikkati çeken Guterres, acil insani ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması talebini yineledi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da günlük basın toplantısında olaya ilişkin bilgi edinmeye devam ettiklerini, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 196 BM personelinin öldürüldüğünü bildirdi.

Haq, çatışma sonlandıktan sonra sorumluların hesap vermesi için yetkililerle irtibatlarını sürdürdüklerini ifade etti.


#BM
#Gazze
#Guterres
#Refah
#saldırı
18 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
150 bin TL evlilik kredisi ödeme tarihleri belli oldu: 8 bin 563 kişi başvurdu! Faizsiz düğün parası ne zaman başlıyor?