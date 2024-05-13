BM'den terör devletine soruşturma talebi: Guterres Refah'taki hastaneye giden personele yönelik saldırıyı kınadı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Filistin'in BM'ye tam üyeliğine desteğini ifade etti. Yıldız, ''Filistin, BM'ye tam üye olmayı ve uluslararası toplumun eşit üyesi olarak muamele görmeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.