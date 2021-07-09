Dünya BMGKdan Suriye yardımları için Cilvegözü Sınır Kapısı kararı
AMERİKA

BMGK'dan Suriye yardımları için Cilvegözü Sınır Kapısı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı’nın açık tutulmasının bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.

Haber Merkezi AA
BMGKdan Suriye yardımları için Cilvegözü Sınır Kapısı kararı
Cilvegözü’nden Suriyeliler bayramlaşmak için ülkesine gitti.

BMGK'de kapalı oturumda yapılan oylamada “Suriye’ye sınır ötesi yardım mekanizması” olarak nitelenen Cilvegözü Sınır Kapısı’nın bir yıl daha açık kalması oy birliği ile kabul edildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insani yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda yarından itibaren kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyordu.

5 milyon kişiye ulaşıyor

BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana, özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 5 milyona yakın kişiye ulaşıyor.

2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken; Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş, daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay vermişti.

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