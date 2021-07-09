Dünya BMGKdan Suriye yardımları için Cilvegözü Sınır Kapısı kararı Türkiye memnuniyetle karşıladı
AMERİKA

BMGK'dan Suriye yardımları için Cilvegözü Sınır Kapısı kararı: Türkiye memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı’nın açık tutulmasının bir yıl daha uzatılmasına karar verdi. Türkiye, BM'nin bu kararını memnuniyetle karşıladı.

Haber Merkezi AA
BMGKdan Suriye yardımları için Cilvegözü Sınır Kapısı kararı: Türkiye memnuniyetle karşıladı
Cilvegözü’nden Suriyeliler bayramlaşmak için ülkesine gitti.

BMGK'de kapalı oturumda yapılan oylamada “Suriye’ye sınır ötesi yardım mekanizması” olarak nitelenen Cilvegözü Sınır Kapısı’nın bir yıl daha açık kalması oy birliği ile kabul edildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insani yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda yarından itibaren kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyordu.

5 milyon kişiye ulaşıyor

BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana, özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 5 milyona yakın kişiye ulaşıyor.

2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken; Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş, daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay vermişti.

Türkiye, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalmasına yönelik BM kararını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın BM yardımları için yetkilendirilmesi kararının 12 ay boyunca uzatılmasını memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada BMGK'nin 12 ay için aldığı kararın ilk 6 aydan sonra BM Genel Sekreteri'nin raporu temelinde ilave 6 ay olarak uygulanacağı belirtildi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın önemine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu sınır kapımız üzerinden gönderilen BM yardımları Suriye’deki insani krize etkin mukabelenin devamı ve bölgesel istikrar ve güvenlik için elzemdir.

Bu nedenle, Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülkemiz üzerinden faaliyet gösteren sınır ötesi BM insani yardım mekanizmasının devam ettirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. BMGK'nin ve temel uluslararası aktörlerin bu konuda sergiledikleri yapıcı yaklaşımı ve uzlaşmacı tavrı başta siyasi süreç olmak üzere Suriye krizine kalıcı bir çözüm bulunması amacına matuf uluslararası çabalar bağlamında da ortaya koymalarını bekliyoruz."

Açıklamada ayrıca "Türkiye, Suriye’deki insani krizle mücadeleye yönelik güçlü desteğini sürdürecek, ateşkesin idamesine ve siyasi sürecin ilerletilmesine aktif katkı yapmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

- Cilvegözü 5 milyon kişi için hayati öneme sahip

BMGK'de bugün yapılan kapalı oturumda, Suriye'nin kuzey batısındaki 5 milyon kişiye insani yardımın ulaşması için hayati öneme sahip Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalması oy birliğiyle kabul edilmişti.

Cilvegözü, 2020'ye kadar 4 olan açık sınır kapılarından bugün açık bulunan tek sınır kapısı olarak önem taşıyor.

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