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Dünya

BMGK'den Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik saldırıya ilişkin açıklama: Derin endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de insani yardım konvoyuna İsrail tarafından açılan ateş sonucu 100'den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı olay için "derin endişe" duyulduğunu belirtti.

07:18 - 3/03/2024 Pazar
AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

BMGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de sivillerin ve sivil yapıların korunması için her tür önlemin alınması çağrısında bulunuldu.


Açıklamada, "Konsey üyeleri, Gazze şehrinin güneybatısındaki bir insani yardım konvoyunu çevreleyen büyük bir kalabalık sırasında İsrail güçlerinin dahil olduğu ve aralarında ateşli silahla yaralananların da bulunduğu olayda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, birkaç yüz kişinin de yaralandığını belirtilen haberlerden derin endişe duymaktadır." ifadesi yer aldı.


İsrail tarafından olayın soruşturulduğu not edilen açıklamada, Gazze'de taraflara uluslararası hukuka uymaları ve sivil nüfusun hayatta kalması için vazgeçilmez olan temel hizmetler ve insani yardımlardan mahrum bırakılmaktan kaçınılması çağrısı yapıldı.


İnsanı yardımların hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaşmaması durumunda Gazellilerin "endişe verici düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağı" uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konsey üyeleri İsrail'i, Gazze'ye insanı yardımın girebilmesi için sınır geçişlerini açık tutmaya, insani ihtiyaçları geniş ölçekte karşılamak için ek geçişlerin açılmasını kolaylaştırmaya ve yardım malzemelerinin Gazze Şeridi'nin tamamındaki insanlara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını desteklemeye çağırıyor."


İsrail ordusunun, 29 Şubat'ta Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 116 kişi hayatını kaybetmiş, 760'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in insanı yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulamış ve "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.




#Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
#BMGK
#gazze
#insani yardım konvoyu
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