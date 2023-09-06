BM'nin gündeminde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar olacak

BM İnsan Hakları Konseyi 2023 Dönem Başkanı Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vaclav Balek, 11 Eylül-13 Ekim'deki İHK'nin 54. oturumu dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Balek, BM Cenevre Ofisi'ndeki toplantıda, Birleşmiş Milletler tarihindeki en uzun İHK oturumunun bu olacağını söyledi.





Gündemlerinin yoğun olacağını belirten Balek, oturumda birçok ülkedeki insan hakları durumlarının ele alınacağını ve toplantı sırasında 130'a yakın rapor yayımlanacağını bildirdi.





İHK kapsamında Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin tartışılmaya devam edeceğini vurgulayan Balek, Afganistan, Sudan, Myanmar ve diğer ülkelerdeki sıcak gelişmelerin de ele alınacağını ifade etti. Balek, "Herkesi ağırlamaya çalışacağız. Üye ülkeler adına İHK için çalışmaya hazırız" diye konuştu.





"Gündemdeki bir diğer sıcak konu da bazı Avrupa ülkelerinde kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e yönelik devam eden saldırılar. Bu saldırılar da İHK kapsamında ele alınacak mı?" sorusunu yanıtlayan Balek, İHK'nin 53. oturumu sırasında İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) çağrısı üzerine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili acil özel oturum düzenlendiğini hatırlattı.





"Bu konu İHK'nin 54. oturumunda da gündemde olacak. Katılımcıların bu konuyu özel olarak ele alacağına ve geniş perspektifle bağlantı kurabileceğine inanıyorum" diyen Balek, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün de Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitaplara yönelik saldırıları İHK kapsamında gündeme getireceğini kaydetti.



