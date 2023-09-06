|
Dünya

BM'nin gündeminde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar olacak

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 54. oturumunda, dünya genelindeki sıcak gündem maddelerinin yanı sıra Avrupa'nın bazı ülkelerindeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar ele alınacak.

14:15 . 6/09/2023 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

BM İnsan Hakları Konseyi 2023 Dönem Başkanı Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vaclav Balek, 11 Eylül-13 Ekim'deki İHK'nin 54. oturumu dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Balek, BM Cenevre Ofisi'ndeki toplantıda, Birleşmiş Milletler tarihindeki en uzun İHK oturumunun bu olacağını söyledi.


Gündemlerinin yoğun olacağını belirten Balek, oturumda birçok ülkedeki insan hakları durumlarının ele alınacağını ve toplantı sırasında 130'a yakın rapor yayımlanacağını bildirdi.


İHK kapsamında Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin tartışılmaya devam edeceğini vurgulayan Balek, Afganistan, Sudan, Myanmar ve diğer ülkelerdeki sıcak gelişmelerin de ele alınacağını ifade etti. Balek, "Herkesi ağırlamaya çalışacağız. Üye ülkeler adına İHK için çalışmaya hazırız" diye konuştu.


"Gündemdeki bir diğer sıcak konu da bazı Avrupa ülkelerinde kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e yönelik devam eden saldırılar. Bu saldırılar da İHK kapsamında ele alınacak mı?" sorusunu yanıtlayan Balek, İHK'nin 53. oturumu sırasında İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) çağrısı üzerine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili acil özel oturum düzenlendiğini hatırlattı.


"Bu konu İHK'nin 54. oturumunda da gündemde olacak. Katılımcıların bu konuyu özel olarak ele alacağına ve geniş perspektifle bağlantı kurabileceğine inanıyorum" diyen Balek, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün de Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitaplara yönelik saldırıları İHK kapsamında gündeme getireceğini kaydetti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Londra'da protesto edildi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Londra'da protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İsveç'in Londra Büyükelçiliği önünde protesto edildi. "Özgürlüğün bir sınırı var" yazılı pankartların yanı sıra Kur’an-ı Kerim taşıyan protestocular, büyükelçilik binasının önündeki merdivenlere Filistin bayrağı astı. İngiliz polisi de göstericilerin eylemi sırasında büyükelçilik önünde güvenlik önlemleri aldı. İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Söz konusu menfur olay, Türkiye başta olmak üzere uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.​​​​​​​


#BM
#Vaclav Balek
#İnsan Hakları Konseyi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmenlerin önlük giymesi zorunlu mu 2023?