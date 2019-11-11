Bolivya’da darbenin ardından iç savaş tehlikesi

Gündem

Dinleme sınavında sır ABD’li

FETÖ, yurt dışı göreve gönderilecek subayları da soru hırsızlığıyla belirlemiş. KPDS ve YDS sorularını çalan örgüt ‘Yabancı Dil Dinleme Sınavı’ sorularını da dağıtarak kendine bağlı personelin, ABD’de eğitim görmüş subaylardan bile yüksek puan almasını sağlamış. Dinleme sınavlarının değerlendirilmesi ise adı halen tespit edilemeyen bir ABD’li tarafından yapılmış.