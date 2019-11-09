Dünya Bolivyada kriz büyüyor Polisler de protestoculara katıldı
AMERİKA

polisler protestoculara katıldı

Bolivya'da kriz büyüyor: Polisler de protestoculara katıldı

Devlet Başkanı Evo Morales'in kazandığı seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla başlayan gösterilerin sürdüğü ülkede, polisler bazı kentlerde muhalif protestocuların yanında yer aldı. Ülke basınındaki haberlere göre, Sucre, Santa Cruz ve Cochabamba kentlerindeki bazı polisler, Devlet Başkanı Evo Morales hükümetine karşı bayrak açtı.

Haber Merkezi AA
Polisler göstericilerin saflarına katıldı.
Polisler göstericilerin saflarına katıldı.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla başlayan sokak olaylarının sürdüğü Bolivya'da bazı polisler, hükümet karşıtı protestoculara katıldı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Sucre, Santa Cruz ve Cochabamba kentlerindeki bazı polisler, Devlet Başkanı Evo Morales hükümetine karşı bayrak açtı. Polisler, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla şiddet eylemlerine dönüşen protesto gösterilerine devam eden muhaliflere katıldı.

Savunma Bakanı Javier Zabaleta, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, protestocu polislere karşı ordunun kullanılmayacağını, söz konusu kişilere karşı yine polis gücünün devreye gireceğini duyurdu.

Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden muhalifler ve Devlet Başkanı Morales destekçilerinin sürdürdüğü gösteriler, sık sık taraflar arasında taşlı sopalı kavga ve çatışmalara dönüşüyor.

Bolivya'da, 20 Ekim'deki seçimleri Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 oyla ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı.

Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu oranlara ulaşılamaması durumunda seçimler, en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

Bizden ne istiyorsunuz?Kanımızı kuruttunuz!

"Bizden ne istiyorsunuz?
Kanımızı kuruttunuz!"

​Acılı ailelerin eylemleri 68'incü gününde
Suriye halkının kaynaklarına el koydular

Suriye halkının kaynaklarına el koydular

​AK Parti Sözcüsü Çelik, terör örgütlerinin kirli oyununu anlattı.
15 yaşında tarihe geçti

15 yaşında
tarihe geçti

Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu.
Menşei belli olmayan madde

Menşei belli olmayan madde

​Antalya'da 4 kişilik ailenin ölümüyle ilgili valilik açıklama yaptı.
Mehmetçik'ten dikkat çeken hassasiyet

Mehmetçik'ten dikkat çeken hassasiyet

​Teröristlerin zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldı.
Kriz büyüyor

Kriz büyüyor

Polisler de protestoculara katıldı.

Yaptırımlarla bir yere varamazlar

Yaptırımlarla bir yere varamazlar

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarına rest.
Tek tek onarılıyor

Tek tek onarılıyor

​Teröristler karanlığa gömdüğü Rasulayn'ı Mehmetçik aydınlığa kavuşturuyor.
7 terörist etkisizleştirildi

7 terörist etkisizleştirildi

​Ağrı'da hava destekli operasyonda örgüte ağır darbe.

Küçükçekmece'de ilginç yıkım

Küçükçekmece'de ilginç yıkım

İş makinesi 6 katlı binanın en üst katına çıkarıldı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Türk devine dünya devi ortak oldu

Türk devine dünya devi ortak oldu

​51 grup şirketi ve 13 bin çalışanı bulunuyor.
Dünya devini reddetti

Dünya devini reddetti

Transfer detayını Mustafa Cengiz açıkladı.
Müebbet hapis<br>talep edildi

Müebbet hapis
talep edildi

​Eşini öldürüp derisini yüzdü, parmaklarını ve kulaklarını kesti.
650 liraya satıldı

650 liraya satıldı

​89 yıllık İstiklal Madalyası açık artırmaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.