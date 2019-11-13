Bolivya'da yeni başkan belli oldu: Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez başkanlık koltuğuna oturdu Bolivya'da muhalefetin sokak gösterileri ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmesinin ardından, ülkeyi 90 gün içinde erken seçime götürecek geçici devlet başkanı belli oldu. Mecliste oy çokluğu sağlanmamış olsa da Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez başkanlık görevine getirildi. Anez ülke barışı için elinden geleni yapacağını ifade ederken, en kısa sürede erken seçime gidileceğini açıkladı.

Haber Merkezi 13 Kasım 2019, 02:45 Son Güncelleme: 13 Kasım 2019, 03:06 AA