Dünya Bollywood gibi yavaş Fransanın koronavirüs aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu
AVRUPA

Bollywood gibi yavaş: Fransa'nın koronavirüs aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu

Fransa'da 27 Aralık'ta başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyasında bir hafta geçmesine rağmen sadece 450 kişiye aşı yapılması sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcılar "Bollywood (Hint Filmi) gibi yavaş.", "Salgını da şaşırttık.", "Fransa virüsü gözünde büyütmediğini gösteriyor." gibi paylaşımlarda bulundu.

Haber Merkezi AA
Fransa'da bir haftada sadece 450 kişiye aşı yapıldı.
Fransa'da bir haftada sadece 450 kişiye aşı yapıldı.

Kovid-19 aşılarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Ourworldindata" internet sitesine göre dünyada Kovid-19'a yönelik başlayan aşı kampanyasında Fransa aşı yapan ülkeler sıralamasında en sonda yer alıyor.

Aynı gün aşı uygulamasına başlamalarına rağmen komşu ülke Almanya'da 230 binden fazla kişiye aşı yapılırken Fransa'da bir haftada sadece 450 kişiye aşı yapılabildi.

  • Hükümet, yavaş ilerleyen süreci hızlandırmak için bugün kurayla seçeceği 35 kişinin aşılama stratejisinde görüş belirtmesi için "Yurttaşlar Kollektifi" projesini hayata geçirecek.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yavaş ilerlediğinden yakındığı kampanya, ülkede Twitter'in güncel konular (Trend Topic/TT) listesinin üst sıralarında uzun süre gündemde kalarak tartışıldı.

Kullanıcılar "35 Fransız" gündemi altına, "Bollywood (Hint Filmi) gibi yavaş.", "Salgını da şaşırttık.", "Fransa virüsü gözünde büyütmediğini gösteriyor.", "Bir anket yapmak için bile 850 kişi gerekirken...", "Bundan sonra ülkedeki her şey bu 35 kişiye sorulacak.", "Milli Eğitim programını da bu 35 kişi yönlendirecek.", "Nükleer santralin kurulması için 35 Fransız seçildi." paylaşımlarında bulundu.

Bir kullanıcı da "Yaklaşık 1000 milletvekilinden oluşan bir Ulusal Meclisimiz ile Senatomuz ne işe yarıyor?" yorumunu yaptı.

Birçok kullanıcı da doktor ve epidemologlara rağmen aşı stratejisinin 35 kişiye kalmış olmasını eleştirdi.

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Uzmanlardan tepki

Diğer yandan Fransız sağlık uzmanları da ülkenin aşı kampanyasındaki yetersizliğine ilişkin "tam bir fiyasko" değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlara göre Fransa'nın aşılama hedefine ulaşması için ülkede her gün 32 bin 247 kişiye aşı yapılması gerekiyor.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal ise gelen tepkiler üzerine açıklama yaparak Fransa'nın herkesten farklı bir yol izlediği, 6 ay sürecek bir aşı kampanyasının 7 gün üzerinden değerlendirmeyeceğini savunarak öncelikle riskli kişilere aşı yapıldığını kaydetti.

Aralık ayı başında Başbakan Jean Castex ocak ayında ülkede 1 milyona yakın kişiye aşı yapılacağını söylemişti.

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12 bin 489 yeni vaka

Fransa'da dün açıklanan son resmi verilere göre ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 bin 489 artışla 2 milyon 655 bin 728'e yükseldi.

Kovid-19'dan 157 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 65 bin 37'ye çıktı.

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